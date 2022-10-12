(السّاورة البريّة ) أضخم وثائقي جزائري يكشف لأوّل مرّة الحياة البريّة في الصحراء الكبرى

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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أضخم وثائقي، يكشف لأوّل مرّة الحياة البريّة في الصحراء الكبرى، يهيب بعظمة الجزائر ويشيد بمكنونها الطبيعي والبيولوجي.
السّاورة البريّة من 7 حلقات تطلّبت عدة سنوات تصوير، لتحقيق استكشافات جديدة وتوثيق حيوانات في وسطها الطبيعي وأحيانا تصور لأوّل مرّة، منها ما هو متوطن بالمنطقة لا وجود له في غيرها من العالم ومنها ما هو نادر أو يُعتقد أنه انقرض.
انطلاق العرض
مشاهدة ممتعة
سيتم العرض على قناة التلفزيون الجزائري يوم السبت 18:30
الساورة_البرية

 
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