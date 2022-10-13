كن فضولي !

صانع المحتوى الفضولي، هو الذي دائما يبحث عن كل ما هو جديد. وذلك لضمان تقديم محتوى إبداعي وفريد. فعندما يكون لديك الفضول الكافي، ستجد نفسك دائما لديك الرغبة والفضول، في معرفة المشاكل الى تواجه جمهورك، من أجل البحث عن حلول لها. وقد أكدت “لورين توهيل” رئيسة قسم التسويق في جوجل وقالت “عليك أن تكون فضوليًا لتحديد المشاكل التي تستحق الحل”. وهذا يتطلب منك أن تتعامل كالرادار لإلتقاط المشكلات، لإيجاد الحل الانسب لها، وتلبيه إحتياجات الجمهور المستهدف.