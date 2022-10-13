كن فضولي !

سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,725
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
صانع المحتوى الفضولي، هو الذي دائما يبحث عن كل ما هو جديد. وذلك لضمان تقديم محتوى إبداعي وفريد. فعندما يكون لديك الفضول الكافي، ستجد نفسك دائما لديك الرغبة والفضول، في معرفة المشاكل الى تواجه جمهورك، من أجل البحث عن حلول لها. وقد أكدت “لورين توهيل” رئيسة قسم التسويق في جوجل وقالت “عليك أن تكون فضوليًا لتحديد المشاكل التي تستحق الحل”. وهذا يتطلب منك أن تتعامل كالرادار لإلتقاط المشكلات، لإيجاد الحل الانسب لها، وتلبيه إحتياجات الجمهور المستهدف.
 
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