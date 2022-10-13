الدرس الثاني : آلية الإستنساخ

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,532
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~..

المجال التعليمي : التخصص الوظيفي للبروتينات

الوحدة التعليمية : آلية تركيب البروتين

النشاط : آلية الإستنساخ




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اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم لي ولصاحبة الكراس بالنجاح في هذا العام في شهادة الباكلوريا
 
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