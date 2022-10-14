منال إدريس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
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- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام ..أزول
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
موضوع اليوم موجه بشكل رئيسي للخاوة اللي يتعاملو مع خياتهم باحتقار وقلة اهتمام من الناحية المعنوية أو المادية على حد سواء خاصة كي تتزوج ..كاين حتى اللي ينساو تماما وجود الأخت من عدمها ..حبيت نقول الأخت راهي أمانة في رقبتكم ماتكونوش جافيين في المشاعر من جيهتهم راهم المؤنسات الغاليات هوما رمز الحنانة وطيبة القلب هوما السند الفرحة والود يستناو منكم غير كلمة طيبة غير طلة خفيفة عليهم تفاجي على خاطرهم وتدخل السرور والإبتهاج على قلوبهم تقول دخلة خويا عليا وأنا في داري فخر ليا وقيمة قدام راجلي وأهلو يقولو خوها راهو في كتافها قبل ما يخمو يحقروها يديرو ألف حساب ..واش راكي يا أختي واش حوالك أنت والأولاد ؟ خوك راهو هنا كاش ما خصك عيطي برك تلقايني عندك ..هاد لكلام يسوى الدنيا وما فيها.. كي تدخل للدار وتلقى أختك وجدتلك الغذاء والا غسلتلك حوايجك كلمة صحيتي يا أختي ربي يخليك ليا تسوى عندها كنوز الدنيا..وتزيد تطيب الخاطر وتقوي الأخوة بيناتكم كي تعرفك أختك حنين وطيب تفديك بعمرها وديما تمشي في الدنيا بلا خوف كاين خوها مصدر الأمان والرحمة اتقو الله فيهم راهي أختك أمانة ماتخليهاش في الهانة ...
ربي يحفظنا أجمعين
ودمتم سالمين
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
موضوع اليوم موجه بشكل رئيسي للخاوة اللي يتعاملو مع خياتهم باحتقار وقلة اهتمام من الناحية المعنوية أو المادية على حد سواء خاصة كي تتزوج ..كاين حتى اللي ينساو تماما وجود الأخت من عدمها ..حبيت نقول الأخت راهي أمانة في رقبتكم ماتكونوش جافيين في المشاعر من جيهتهم راهم المؤنسات الغاليات هوما رمز الحنانة وطيبة القلب هوما السند الفرحة والود يستناو منكم غير كلمة طيبة غير طلة خفيفة عليهم تفاجي على خاطرهم وتدخل السرور والإبتهاج على قلوبهم تقول دخلة خويا عليا وأنا في داري فخر ليا وقيمة قدام راجلي وأهلو يقولو خوها راهو في كتافها قبل ما يخمو يحقروها يديرو ألف حساب ..واش راكي يا أختي واش حوالك أنت والأولاد ؟ خوك راهو هنا كاش ما خصك عيطي برك تلقايني عندك ..هاد لكلام يسوى الدنيا وما فيها.. كي تدخل للدار وتلقى أختك وجدتلك الغذاء والا غسلتلك حوايجك كلمة صحيتي يا أختي ربي يخليك ليا تسوى عندها كنوز الدنيا..وتزيد تطيب الخاطر وتقوي الأخوة بيناتكم كي تعرفك أختك حنين وطيب تفديك بعمرها وديما تمشي في الدنيا بلا خوف كاين خوها مصدر الأمان والرحمة اتقو الله فيهم راهي أختك أمانة ماتخليهاش في الهانة ...
ربي يحفظنا أجمعين
ودمتم سالمين