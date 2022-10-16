منال إدريس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام ..أزول
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
ناس بكري قالو النية المال والذرية يعني النية هي الأساس قبل القيام بكل عمل في هذه الدنيا ولأهمية النية وقيمتها يؤجر عليها العبد حتى قبل القيام بالفعل وما تخفيه الصدور أعظم بكثير مما تظهره للعيان ديما يقولو أعقد نيتك قبل ما تتعامل مع غيرك لأنو من جزاء حسن النية أنو ربي سبحانو يكشفلك الوجه الحقيقي لبني البشر ويخليك تأخذ حذرك وتدير ألف حساب قبل ما تزيد تتعمق معاهم كاين أمثلة بالزاف على هذا الأمر في حياتنا اليومية مثلا في الصداقة ..الزواج ..التجارة..العلاقات العامة والأسرية وغيرها بالزاف يا سعدو اللي زين نيتو وصفى قلبو قبل ما يلاقي مولاه رانا ضياف ووقت الرحيل يجينا على غفلة مليح كي العبد يخلي بلاصتو نقية والناس تدعيلو ماشي تدعي عليه
ربي يحفظنا أجمعين
ودمتم سالمين
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
ناس بكري قالو النية المال والذرية يعني النية هي الأساس قبل القيام بكل عمل في هذه الدنيا ولأهمية النية وقيمتها يؤجر عليها العبد حتى قبل القيام بالفعل وما تخفيه الصدور أعظم بكثير مما تظهره للعيان ديما يقولو أعقد نيتك قبل ما تتعامل مع غيرك لأنو من جزاء حسن النية أنو ربي سبحانو يكشفلك الوجه الحقيقي لبني البشر ويخليك تأخذ حذرك وتدير ألف حساب قبل ما تزيد تتعمق معاهم كاين أمثلة بالزاف على هذا الأمر في حياتنا اليومية مثلا في الصداقة ..الزواج ..التجارة..العلاقات العامة والأسرية وغيرها بالزاف يا سعدو اللي زين نيتو وصفى قلبو قبل ما يلاقي مولاه رانا ضياف ووقت الرحيل يجينا على غفلة مليح كي العبد يخلي بلاصتو نقية والناس تدعيلو ماشي تدعي عليه
ربي يحفظنا أجمعين
ودمتم سالمين