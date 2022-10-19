على السريع معلومات جميلة و مهمة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله
السلام عليكم
معلومات عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم :
1-زوجاته:
¤¤ خديجة بنت خويلد
¤¤ سوده بنت زمعة
¤¤ عائشة بنت أبى بكر الصديق
¤¤ حفصة بنت عمر بن الخطاب
¤¤ زينب بنت خزيمة
¤¤ هند بنت أبي أمية(ام سلمة
¤¤ زينب بنت جحش
¤¤ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان
¤¤ ميمونة بنت الحارث
¤¤ جويرية بنت الحارث
¤¤ صفية بنت حيي بن أخطب
¤¤ مارية القطبية
¤¤ ريحانة بنت زيد من بني النظير
واختلف في ريحانة بنت زيد النضرية هل كانت من زوجاته أم من إمائه؟
2-أولاده:
¤¤ القاسم
¤¤ -عبدالله
¤¤ إبراهيم
¤¤ زينب
¤¤ رقية
¤¤ أم كلثوم
¤¤ فاطمة,وجميعهم من ام المؤمنين خديجة بنت خويلد
ماعدا إبراهيم فهو من مارية القطبية
3-أخواله:
¤¤ بنو زهرة
¤¤ وبنو عدي بن النجار
4-عمـــــــلــــه:
كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يرعى الغنم
ثم عمل بالتجارة وبعد البعثة تفرغ لامر الدعوة والجهاد
5-أبوه من الرضاعة:
هو الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 000من هوازن
6- أمــــه:
هي آمنة بنت وهب من بني زهرة
7- مرضعاته:
¤¤ أ مــــه
¤¤ ثوبية (جارية أبي لهب )
¤¤ حليمة السعدية
8- أخوته من الرضاعة:
¤¤ عبدالله بن الحارث
¤¤ أنيسة بنت الحارث
¤¤ وحذافة بنت الحارث (الشيماء)
9- أخوته من النسب
ليس له اخوة من النسب بل كان وحيد أبويه
10-أعمامه وعماته:
¤¤ الحارث بن عبد المطلب
¤¤ أبو طالب واسمه عبدمناف
¤¤ حمزة
¤¤ أبو لهب واسمه عبد العزى
¤¤ العباس
¤¤ الزبير
¤¤ حجلا
¤¤ المقوم
¤¤ ضرار
عمــــــــــاته ست :
¤¤ صفية
¤¤ البيضاء
¤¤ عاتـــكة
¤¤ أميمة
¤¤ أروى
¤¤ بره
11-أصهاره
¤¤ العاص بن الربيع زوج زينب
¤¤ عتبة بن أبى لهب تزوج رقية ثم طلقها
¤¤ عتيبة بن أبى لهب تزوج ام كلثوم ثم طلقها
¤¤ عثمان بن عفان تزوج رقية ثم ماتت فتزوج أم كلثوم
¤¤ علي بن أبى طالب تزوج فاطمة الزهراء
12- صاحبه:
هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه واسمه عبدالله بن أبى قحافة
13- سبطاه(احفاذه
هم الحسن والحسين أبناء أبنته فاطمة
14-أمين سره :
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
15- حواريه:
الزبير بن العوام رضي الله عنه
16- حبــه:
زيد بن الحارثة رضي الله عنه
17- ابن حبه:
أسامة بن زيد بن الحارث ويطلق عليه أيضا حبه وابن حبه
18 شعراؤه :
¤¤ حسان بن ثابت
¤¤ عبدالله بن رواحه
¤¤ كعب بن مالك
19- خـــــــدمـــــــــــــــــه:
¤¤ أنس بن مالك
¤¤ هند وأسماء أبناء حارثة الاسلمي
¤¤ أبو هريرة , سلمى, خضرة
¤¤ رضوى
¤¤ ميمونة بنت سعد
¤¤ بركة أم أيمن
¤¤ أنجشة
¤¤ شقران-
¤¤ سفينة(مهران ثوبان
¤¤ يسار النوبي
¤¤ رباح,أسلم (أبو رافع فضالة
¤¤ مدعم
¤¤ رافع
¤¤ كركرة
20- حاضنته:
هي بركة أم ايمن
قابلته:
القابلة التي قامت على ولادته صلى الله عليه وسلم
و هي الشفاء والدة عبد الرحمن بن عوف
21- كافــــــــلــه:
كفله جده عبد المطلب
,وبعد وفاته عمه أبو طالب
22- عمره:
توفى صلى الله عليه وسلم وعمره 63عاما
23- ساعيه:
هو عمرو بن أمية الضمري
24- حارسه:
محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه
25- فارسه:
أبوقتادة الأنصاري رضي الله عنه
26- المؤذنون في عهده
¤¤ بلال بن رباح
¤¤ عبدالله بن أم كلثوم
¤¤ أبومحذوره واسمه أوس بن معير الجمحي , اسلم بعد حنين وتوفى
عام 59هـ
27- حجاته:
حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحده وهي حجة الوداع عام 10هـ
28- عمراته :
اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات هن:
¤¤ عمرة الحديبة عام 6هـ
¤¤ عمرة القضاء عام7هـ
¤¤ وعمرة الجعرانه عام 8هـ
¤¤ وعمرته التي قرنها مع حجته عام 10هـ وكانت جميع تلك العمر في شهر ذي القعدة ..
معلومات عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم :
1-زوجاته:
¤¤ خديجة بنت خويلد
¤¤ سوده بنت زمعة
¤¤ عائشة بنت أبى بكر الصديق
¤¤ حفصة بنت عمر بن الخطاب
¤¤ زينب بنت خزيمة
¤¤ هند بنت أبي أمية(ام سلمة
¤¤ زينب بنت جحش
¤¤ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان
¤¤ ميمونة بنت الحارث
¤¤ جويرية بنت الحارث
¤¤ صفية بنت حيي بن أخطب
¤¤ مارية القطبية
¤¤ ريحانة بنت زيد من بني النظير
واختلف في ريحانة بنت زيد النضرية هل كانت من زوجاته أم من إمائه؟
2-أولاده:
¤¤ القاسم
¤¤ -عبدالله
¤¤ إبراهيم
¤¤ زينب
¤¤ رقية
¤¤ أم كلثوم
¤¤ فاطمة,وجميعهم من ام المؤمنين خديجة بنت خويلد
ماعدا إبراهيم فهو من مارية القطبية
3-أخواله:
¤¤ بنو زهرة
¤¤ وبنو عدي بن النجار
4-عمـــــــلــــه:
كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يرعى الغنم
ثم عمل بالتجارة وبعد البعثة تفرغ لامر الدعوة والجهاد
5-أبوه من الرضاعة:
هو الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 000من هوازن
6- أمــــه:
هي آمنة بنت وهب من بني زهرة
7- مرضعاته:
¤¤ أ مــــه
¤¤ ثوبية (جارية أبي لهب )
¤¤ حليمة السعدية
8- أخوته من الرضاعة:
¤¤ عبدالله بن الحارث
¤¤ أنيسة بنت الحارث
¤¤ وحذافة بنت الحارث (الشيماء)
9- أخوته من النسب
ليس له اخوة من النسب بل كان وحيد أبويه
10-أعمامه وعماته:
¤¤ الحارث بن عبد المطلب
¤¤ أبو طالب واسمه عبدمناف
¤¤ حمزة
¤¤ أبو لهب واسمه عبد العزى
¤¤ العباس
¤¤ الزبير
¤¤ حجلا
¤¤ المقوم
¤¤ ضرار
عمــــــــــاته ست :
¤¤ صفية
¤¤ البيضاء
¤¤ عاتـــكة
¤¤ أميمة
¤¤ أروى
¤¤ بره
11-أصهاره
¤¤ العاص بن الربيع زوج زينب
¤¤ عتبة بن أبى لهب تزوج رقية ثم طلقها
¤¤ عتيبة بن أبى لهب تزوج ام كلثوم ثم طلقها
¤¤ عثمان بن عفان تزوج رقية ثم ماتت فتزوج أم كلثوم
¤¤ علي بن أبى طالب تزوج فاطمة الزهراء
12- صاحبه:
هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه واسمه عبدالله بن أبى قحافة
13- سبطاه(احفاذه
هم الحسن والحسين أبناء أبنته فاطمة
14-أمين سره :
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
15- حواريه:
الزبير بن العوام رضي الله عنه
16- حبــه:
زيد بن الحارثة رضي الله عنه
17- ابن حبه:
أسامة بن زيد بن الحارث ويطلق عليه أيضا حبه وابن حبه
18 شعراؤه :
¤¤ حسان بن ثابت
¤¤ عبدالله بن رواحه
¤¤ كعب بن مالك
19- خـــــــدمـــــــــــــــــه:
¤¤ أنس بن مالك
¤¤ هند وأسماء أبناء حارثة الاسلمي
¤¤ أبو هريرة , سلمى, خضرة
¤¤ رضوى
¤¤ ميمونة بنت سعد
¤¤ بركة أم أيمن
¤¤ أنجشة
¤¤ شقران-
¤¤ سفينة(مهران ثوبان
¤¤ يسار النوبي
¤¤ رباح,أسلم (أبو رافع فضالة
¤¤ مدعم
¤¤ رافع
¤¤ كركرة
20- حاضنته:
هي بركة أم ايمن
قابلته:
القابلة التي قامت على ولادته صلى الله عليه وسلم
و هي الشفاء والدة عبد الرحمن بن عوف
21- كافــــــــلــه:
كفله جده عبد المطلب
,وبعد وفاته عمه أبو طالب
22- عمره:
توفى صلى الله عليه وسلم وعمره 63عاما
23- ساعيه:
هو عمرو بن أمية الضمري
24- حارسه:
محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه
25- فارسه:
أبوقتادة الأنصاري رضي الله عنه
26- المؤذنون في عهده
¤¤ بلال بن رباح
¤¤ عبدالله بن أم كلثوم
¤¤ أبومحذوره واسمه أوس بن معير الجمحي , اسلم بعد حنين وتوفى
عام 59هـ
27- حجاته:
حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحده وهي حجة الوداع عام 10هـ
28- عمراته :
اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات هن:
¤¤ عمرة الحديبة عام 6هـ
¤¤ عمرة القضاء عام7هـ
¤¤ وعمرة الجعرانه عام 8هـ
¤¤ وعمرته التي قرنها مع حجته عام 10هـ وكانت جميع تلك العمر في شهر ذي القعدة ..
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