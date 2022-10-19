على السريع معلومات جميلة و مهمة

السلام عليكم



معلومات عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم :

1-زوجاته:

¤¤ خديجة بنت خويلد

¤¤ سوده بنت زمعة

¤¤ عائشة بنت أبى بكر الصديق

¤¤ حفصة بنت عمر بن الخطاب

¤¤ زينب بنت خزيمة

¤¤ هند بنت أبي أمية(ام سلمة

¤¤ زينب بنت جحش

¤¤ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان

¤¤ ميمونة بنت الحارث

¤¤ جويرية بنت الحارث

¤¤ صفية بنت حيي بن أخطب

¤¤ مارية القطبية

¤¤ ريحانة بنت زيد من بني النظير

واختلف في ريحانة بنت زيد النضرية هل كانت من زوجاته أم من إمائه؟

2-أولاده:

¤¤ القاسم

¤¤ -عبدالله

¤¤ إبراهيم

¤¤ زينب

¤¤ رقية

¤¤ أم كلثوم

¤¤ فاطمة,وجميعهم من ام المؤمنين خديجة بنت خويلد

ماعدا إبراهيم فهو من مارية القطبية

3-أخواله:

¤¤ بنو زهرة

¤¤ وبنو عدي بن النجار

4-عمـــــــلــــه:

كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يرعى الغنم

ثم عمل بالتجارة وبعد البعثة تفرغ لامر الدعوة والجهاد

5-أبوه من الرضاعة:

هو الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 000من هوازن

6- أمــــه:

هي آمنة بنت وهب من بني زهرة

7- مرضعاته:

¤¤ أ مــــه

¤¤ ثوبية (جارية أبي لهب )

¤¤ حليمة السعدية

8- أخوته من الرضاعة:

¤¤ عبدالله بن الحارث

¤¤ أنيسة بنت الحارث

¤¤ وحذافة بنت الحارث (الشيماء)

9- أخوته من النسب

ليس له اخوة من النسب بل كان وحيد أبويه

10-أعمامه وعماته:

¤¤ الحارث بن عبد المطلب

¤¤ أبو طالب واسمه عبدمناف

¤¤ حمزة

¤¤ أبو لهب واسمه عبد العزى

¤¤ العباس

¤¤ الزبير

¤¤ حجلا

¤¤ المقوم

¤¤ ضرار

عمــــــــــاته ست :

¤¤ صفية

¤¤ البيضاء

¤¤ عاتـــكة

¤¤ أميمة

¤¤ أروى

¤¤ بره

11-أصهاره

¤¤ العاص بن الربيع زوج زينب

¤¤ عتبة بن أبى لهب تزوج رقية ثم طلقها

¤¤ عتيبة بن أبى لهب تزوج ام كلثوم ثم طلقها

¤¤ عثمان بن عفان تزوج رقية ثم ماتت فتزوج أم كلثوم

¤¤ علي بن أبى طالب تزوج فاطمة الزهراء

12- صاحبه:

هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه واسمه عبدالله بن أبى قحافة

13- سبطاه(احفاذه

هم الحسن والحسين أبناء أبنته فاطمة

14-أمين سره :

حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

15- حواريه:

الزبير بن العوام رضي الله عنه

16- حبــه:

زيد بن الحارثة رضي الله عنه

17- ابن حبه:

أسامة بن زيد بن الحارث ويطلق عليه أيضا حبه وابن حبه

18 شعراؤه :

¤¤ حسان بن ثابت

¤¤ عبدالله بن رواحه

¤¤ كعب بن مالك

19- خـــــــدمـــــــــــــــــه:

¤¤ أنس بن مالك

¤¤ هند وأسماء أبناء حارثة الاسلمي

¤¤ أبو هريرة , سلمى, خضرة

¤¤ رضوى

¤¤ ميمونة بنت سعد

¤¤ بركة أم أيمن

¤¤ أنجشة

¤¤ شقران-

¤¤ سفينة(مهران ثوبان

¤¤ يسار النوبي

¤¤ رباح,أسلم (أبو رافع فضالة

¤¤ مدعم

¤¤ رافع

¤¤ كركرة

20- حاضنته:

هي بركة أم ايمن

قابلته:

القابلة التي قامت على ولادته صلى الله عليه وسلم

و هي الشفاء والدة عبد الرحمن بن عوف

21- كافــــــــلــه:

كفله جده عبد المطلب

,وبعد وفاته عمه أبو طالب

22- عمره:

توفى صلى الله عليه وسلم وعمره 63عاما

23- ساعيه:

هو عمرو بن أمية الضمري

24- حارسه:

محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه

25- فارسه:

أبوقتادة الأنصاري رضي الله عنه

26- المؤذنون في عهده

¤¤ بلال بن رباح

¤¤ عبدالله بن أم كلثوم

¤¤ أبومحذوره واسمه أوس بن معير الجمحي , اسلم بعد حنين وتوفى

عام 59هـ

27- حجاته:

حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحده وهي حجة الوداع عام 10هـ

28- عمراته :

اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات هن:

¤¤ عمرة الحديبة عام 6هـ

¤¤ عمرة القضاء عام7هـ

¤¤ وعمرة الجعرانه عام 8هـ