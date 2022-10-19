ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اللغة العربيّة و آدابها
جميع السنوات مع جميع الشعب للتعليم الثانوي
سلسلة البناء الفكري ( أنماط النصوص)
تحديد أنماط النصوص المقترحة في المنهاج
عمل ممتاز عن
تحديد أنماط النصوص المقترحة في المنهاج
مع التحفظ على تحديد بعض الأنماط ...ومنها في قسم البكالوريا :
الزهد وصفي وإرشادي مع شيء من الحجاج
انا ابي ماضي وصفي حجاجي
علم التاريخ حجاجي اغلبه
حالةحصار أنماط متعددة حوار حجاجي وسرد حجاجي
احزان الغربة حواري وصفي .
الصراع بين التقليد والتجديد تفسيري يخدمه الوصفي ....
الجرح والأمل سردي ووصفي
لالةفاطمةنسومر حواري والسرد ربما خطأ مطبعي لأنهم جعلوه في الاول حواريا
كتبه
الأدب العربي الثانوي الجزائري
///////////////////////////////////
للاستاذ الفاضل
د علي مصباحي
ا
هذا ما اتفق عليه أساتذة اللغة العربية وادابها في ولاية الوادي سوف المقاطعة الرابعة حول أنماط النصوص بعد وورشات عمل في ندوات في خطوة محترمة لتفادي الخلاف بين الأساتذة .
والله الموفق والمعين.....
اللغة العربيّة و آدابها
جميع السنوات مع جميع الشعب للتعليم الثانوي
سلسلة البناء الفكري ( أنماط النصوص)
تحديد أنماط النصوص المقترحة في المنهاج
عمل ممتاز عن
تحديد أنماط النصوص المقترحة في المنهاج
مع التحفظ على تحديد بعض الأنماط ...ومنها في قسم البكالوريا :
الزهد وصفي وإرشادي مع شيء من الحجاج
انا ابي ماضي وصفي حجاجي
علم التاريخ حجاجي اغلبه
حالةحصار أنماط متعددة حوار حجاجي وسرد حجاجي
احزان الغربة حواري وصفي .
الصراع بين التقليد والتجديد تفسيري يخدمه الوصفي ....
الجرح والأمل سردي ووصفي
لالةفاطمةنسومر حواري والسرد ربما خطأ مطبعي لأنهم جعلوه في الاول حواريا
كتبه
الأدب العربي الثانوي الجزائري
///////////////////////////////////
للاستاذ الفاضل
د علي مصباحي
ا
هذا ما اتفق عليه أساتذة اللغة العربية وادابها في ولاية الوادي سوف المقاطعة الرابعة حول أنماط النصوص بعد وورشات عمل في ندوات في خطوة محترمة لتفادي الخلاف بين الأساتذة .
والله الموفق والمعين.....