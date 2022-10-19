تحديد أنماط النصوص المقترحة في المنهاج

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ





🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧جميع السنوات مع جميع الشعب للتعليم الثانوي
🟨سلسلة البناء الفكري ( أنماط النصوص)
🟩 تحديد أنماط النصوص المقترحة في المنهاج

عمل ممتاز عن
💐تحديد أنماط النصوص💐 المقترحة في المنهاج
مع التحفظ على تحديد بعض الأنماط ...ومنها في قسم البكالوريا :
👈الزهد وصفي وإرشادي مع شيء من الحجاج
👈انا ابي ماضي وصفي حجاجي
👈علم التاريخ حجاجي اغلبه
👈حالةحصار أنماط متعددة حوار حجاجي وسرد حجاجي
👈احزان الغربة حواري وصفي .
👈الصراع بين التقليد والتجديد تفسيري يخدمه الوصفي ....
👈الجرح والأمل سردي ووصفي
👈لالةفاطمةنسومر حواري والسرد ربما خطأ مطبعي لأنهم جعلوه في الاول حواريا
✍️كتبه
الأدب العربي الثانوي الجزائري
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للاستاذ الفاضل
د علي مصباحي
ا
هذا ما اتفق عليه أساتذة اللغة العربية وادابها في ولاية الوادي سوف المقاطعة الرابعة حول أنماط النصوص بعد وورشات عمل في ندوات في خطوة محترمة لتفادي الخلاف بين الأساتذة .
والله الموفق والمعين.....


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