بلايلي يحصد أول إنجاز مع أجاكسيو

ريحـان

ريحـان

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نال الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، لاعب نادي أجاكسيو، أولى الإعترافات في الدوري الفرنسي، هذا الموسم.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الفرنسي الناطق باللغة العربية، اليوم الأربعاء، عبر تويتر:

الجزائري يوسف بلايلي هو صاحب لقطة الأسبوع خلال الجولة 11 من الدوري الفرنسي بعد أن قدم أداءً رائعًا في أولى مبارياته مع فريق أجاكسيو .

يجدر للإشارة، شارك بلايلي في أول لقاء مع فريقه أجاكسيو ضد تروا وتمكن من تقديم مستوى راق ساهم به من إنقاذ فريقه من الهزيمة.




 
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