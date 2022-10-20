بعبارة أخرى ، هناك أسباب متعددة قد تجعل شخصًا ما يقرأ نصًا. لكن تحديد الغرض هو عامل رئيسي عندما يتعلق الأمر بتعليم القراءة. لماذا نقرأ شيئًا ما سيحدث فرقًا في كيفية قراءته وفي أي عمق. لذا ، فإن الأم التي تتحقق مما إذا كانت كلمات الأغنية مناسبة لسماع أطفالها من المرجح أن تبحث في النص عن كلمات أو عبارات معينة تعتقد أنها غير مناسبة. من ناحية أخرى ، من المحتمل أن يقرأ الشخص الذي يحاول تعلم الكلمات عن ظهر قلب نفس السطور عدة مرات (وقد يقرأها بصوت عالٍ لمحاولة تعزيز الكلمات).يجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا الغرض من النص من وجهة نظر الكاتب. النصوص لا توجد في فراغ. كتب شخص ما النص وكان لديهم سبب للقيام بذلك. يمكن أن تكون أسباب الكاتب والقارئ متشابهة أو متشابهة. لكن من الممكن أيضًا أن يكون للاثنين أغراض مختلفة. الكاتب لديه رسالة يريد نقلها ، ويقومون بترميز هذه الرسالة بالكلمات والأسلوب الذي يختارونه. ثم يحاول القارئ فك شفرة الرسالة من خلال قراءة نفس الكلمات. لا يوجد هذا الترميز وفك التشفير على مستوى المعنى فحسب ، ولكن أيضًا على مستوى سبب كتابة النص.هل تختلف القراءة بلغة أجنبية عن القراءة بلغة L1؟للوهلة الأولى يبدو السؤال سخيفًا إلى حد ما. بالطبع لا تختلف القراءة ، مهما كانت اللغة التي تقرأها. قد يكون النص مكتوبًا باستخدام أبجدية أو أحرف مختلفة ، وقد يكون مكتوبًا من اليمين إلى اليسار ، أو من الأسفل إلى الأعلى ، ولكن بشكل أساسي نفس العمليات جارية. حسنًا ، هذا صحيح بالتأكيد على أحد المستويات ، ولكن قد يكون الأمر كذلك أننا لسنا واعين أو مدركين حقًا لكيفية قراءتنا بلغتنا. كانت القراءة مهارة طورناها عندما كبرنا وأصبحنا على دراية بأنواع مختلفة من النصوص. بمجرد أن نبدأ في رؤية هذه النصوص بلغة أجنبية ، لا يمكننا فك تشفير الرسالة. ربما لا تكمن المشكلة في أننا لا نستخدم الأساليب الصحيحة ولكننا غير قادرين على التعرف على الكلمات والمعنى. هذا يسبب لنا مشكلة كبيرة.المشكلة هي أننا بدأنا في الذعر. نبدأ بمحاولة استخدام تقنيات واستراتيجيات مختلفة لفهم النص. نبدأ في قراءة كل كلمة بطريقة لم نكن لنقرأها إذا كان النص مكتوبًا بلغة L1. نبدأ في التركيز على جوانب النص ، مثل البناء النحوي - وهو أمر ربما لن نفعله إذا كان في L1. من خلال القيام بذلك نجد صعوبة في القراءة ونشعر بالإحباط. لذلك ، قد لا تكون القراءة مختلفة بطبيعتها بين L1 و L2 ، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنه ربما يتعين علينا تدريس (وإعادة تعلم) جميع الاستراتيجيات التي نستخدمها بالفعل عند قراءة نص بلغة L1.كيف يؤثر كل هذا على التدريس في حجرة الدراسة؟عندما نقوم بتدريس القراءة في الفصل ، علينا أن نبدأ بطرح سلسلة من الأسئلة على أنفسنا لجعل الدرس فعالاً قدر الإمكان. ليس من الجيد أن تقوم فقط بتسليم الطلاب نصًا به مجموعة من الأسئلة ، واطلب منهم قراءة النص والإجابة على الأسئلة ، والاعتقاد بأننا نعلمهم شيئًا ما. أي تعلم يحدث في مثل هذا الدرس سيكون عرضيًا وليس بسبب التدريس.