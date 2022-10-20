حل وضعية أكتشف من الكتاب المدرسي للرياضيات ص 20 (علاقات حسابية بين أعداد طبيعية) مع حلول تمارين دفتر الأنشطة ص16.

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~


لسنة الخامسة
🟨حل وضعية أكتشف من الكتاب المدرسي للرياضيات ص 20 (علاقات حسابية بين أعداد طبيعية) مع حلول تمارين دفتر الأنشطة ص16.
للأستاذ بوعلام سعيدي جزاه الله خيرا


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أسأل الله لكم التوفيق و السداد
 
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