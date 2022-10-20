ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
لسنة الخامسة
حل وضعية أكتشف من الكتاب المدرسي للرياضيات ص 20 (علاقات حسابية بين أعداد طبيعية) مع حلول تمارين دفتر الأنشطة ص16.
للأستاذ بوعلام سعيدي جزاه الله خيرا
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
لسنة الخامسة
حل وضعية أكتشف من الكتاب المدرسي للرياضيات ص 20 (علاقات حسابية بين أعداد طبيعية) مع حلول تمارين دفتر الأنشطة ص16.
للأستاذ بوعلام سعيدي جزاه الله خيرا
أسأل الله لكم التوفيق و السداد