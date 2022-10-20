كيف تبرر غيابك في الجامعة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- الجنس
- أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اهلا وسهلا بــــــــــــــــــكم
هل تساءلت عن كيفية تبرير غيابك في الجامعة خاصة بالنسبة لطلبة الجدد
تابع معي الفيديو
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اهلا وسهلا بــــــــــــــــــكم
هل تساءلت عن كيفية تبرير غيابك في الجامعة خاصة بالنسبة لطلبة الجدد
تابع معي الفيديو
وفيك الآخير
نسأل الله ان تكون غياباتكم
دائما خيرا إن شاء الله
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت