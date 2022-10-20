كيف تبرر غيابك في الجامعة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,721
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



اهلا وسهلا بـــــــــــ🌷ـــــــكم




هل تساءلت عن كيفية تبرير غيابك في الجامعة خاصة بالنسبة لطلبة الجدد
تابع معي الفيديو



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وفيك الآخير

نسأل الله ان تكون غياباتكم

دائما خيرا إن شاء الله

أسأل الله لكم التوفيق و السداد











نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
 
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