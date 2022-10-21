صدام الحضارات و المخاض العسير

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,914
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
احبتي في اللمة الطيبة
1154265906نظرية-صدام-الحضارات.jpg

احبتي يعيش مجتمعنا مرحلة صراع و مخاض عسير
في كل جوانبه و مناحيه و اركانه و زواياه و افكاره و معتقداته و عاداته و سلوكياته
و الاكيد ان المرحلة القادمة و الجيل القادم سيكون مغايرا لسابقه جملة و تفصيلا

لكن لنعلم ان
تصارع الافكار كتصارع الامم في الحروب فلا توجد حربا أبقت الحضارات كما وجدتها
فكذالك هذا الصراع سينتج عنه اسلوب حياة جديد غير المعهود

فالجيل القادم غير هذا الجيل بالتأكيد
لكن
التصارع و التدافع بين قوى عاتية و مد جزر جارفين بين
الشرق و الغرب
download.jpg
اذن

مذهب الفكر الشرقي
مذهب يريد جيلا عربيا قويا و متحضرا و متطورا بلباس العرب و الاسلام ـ جيل فيه
رجال و نساء متحمسين للعمارة و الاعمار و الصناعة متحرر بالقدر الذي تبيحه شريعته
و اعرافه
جيل يتطلع الى التقدم لكن في قالب المحافظة
و
مذهب الفكر الغربي
هذا المذهب يدافع عن الحرية المطلقة للرجل و المرأة و الشاب و المراهق
و يريد كسر قيود العادات و التقاليد و التدين و جعل كل شيء حرية شخصة
تحت غطاء قوانين وضعية لا تستند على دين او على عرف
بل حرية مطلقة لا يقيدنا دين او يشدها عرف بل يسيرها قانون مستنسخ
و هجين مستورد من الغرب

طبعا دون نسيان تدخل الخارج و الاقطاب المتصارعة و تأثيرها على الداخل
بل و دعمها للافكار التي تناسبها دعما اعلاميا و ثقافيا و تسويقيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
images.jpg

اذن
للنقاش احبتي
بين الشرق و الغرب اي الفكرين سيكسب الرهان
بين الشرق و الغرب اي الفكرين انسب للجيل القادم

انت اي فكر ستدافع عنه و كيف ذالك

كل هته الاسئلة و غيرها متاحة لكم للنقاش

 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,914
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي @Moha le sage
@lale çiçeği @rafid2 @السها
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@sanaya klara @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @أريج محمد
@ahmedroyce339 @rose09000 @opira99
@أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @ريحـان
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@سحر صبرين @Zouheir 2022 @العنود بوفاتح
@حمزة حمزة @محمد عبدو 13 @Ahmedfba
@MARYTA @Haroun Serhani
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top