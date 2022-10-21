صدام الحضارات و المخاض العسير

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
احبتي في اللمة الطيبة
احبتي يعيش مجتمعنا مرحلة صراع و مخاض عسير
في كل جوانبه و مناحيه و اركانه و زواياه و افكاره و معتقداته و عاداته و سلوكياته
و الاكيد ان المرحلة القادمة و الجيل القادم سيكون مغايرا لسابقه جملة و تفصيلا
لكن لنعلم ان
تصارع الافكار كتصارع الامم في الحروب فلا توجد حربا أبقت الحضارات كما وجدتها
فكذالك هذا الصراع سينتج عنه اسلوب حياة جديد غير المعهود
فالجيل القادم غير هذا الجيل بالتأكيد
لكن
التصارع و التدافع بين قوى عاتية و مد جزر جارفين بين
الشرق و الغرب
اذن
مذهب الفكر الشرقي
مذهب يريد جيلا عربيا قويا و متحضرا و متطورا بلباس العرب و الاسلام ـ جيل فيه
رجال و نساء متحمسين للعمارة و الاعمار و الصناعة متحرر بالقدر الذي تبيحه شريعته
و اعرافه
جيل يتطلع الى التقدم لكن في قالب المحافظة
و
مذهب الفكر الغربي
هذا المذهب يدافع عن الحرية المطلقة للرجل و المرأة و الشاب و المراهق
و يريد كسر قيود العادات و التقاليد و التدين و جعل كل شيء حرية شخصة
تحت غطاء قوانين وضعية لا تستند على دين او على عرف
بل حرية مطلقة لا يقيدنا دين او يشدها عرف بل يسيرها قانون مستنسخ
و هجين مستورد من الغرب
طبعا دون نسيان تدخل الخارج و الاقطاب المتصارعة و تأثيرها على الداخل
بل و دعمها للافكار التي تناسبها دعما اعلاميا و ثقافيا و تسويقيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذن
للنقاش احبتي
بين الشرق و الغرب اي الفكرين سيكسب الرهان
بين الشرق و الغرب اي الفكرين انسب للجيل القادم
انت اي فكر ستدافع عنه و كيف ذالك
كل هته الاسئلة و غيرها متاحة لكم للنقاش
احبتي في اللمة الطيبة
احبتي يعيش مجتمعنا مرحلة صراع و مخاض عسير
في كل جوانبه و مناحيه و اركانه و زواياه و افكاره و معتقداته و عاداته و سلوكياته
و الاكيد ان المرحلة القادمة و الجيل القادم سيكون مغايرا لسابقه جملة و تفصيلا
لكن لنعلم ان
تصارع الافكار كتصارع الامم في الحروب فلا توجد حربا أبقت الحضارات كما وجدتها
فكذالك هذا الصراع سينتج عنه اسلوب حياة جديد غير المعهود
فالجيل القادم غير هذا الجيل بالتأكيد
لكن
التصارع و التدافع بين قوى عاتية و مد جزر جارفين بين
الشرق و الغرب
اذن
مذهب الفكر الشرقي
مذهب يريد جيلا عربيا قويا و متحضرا و متطورا بلباس العرب و الاسلام ـ جيل فيه
رجال و نساء متحمسين للعمارة و الاعمار و الصناعة متحرر بالقدر الذي تبيحه شريعته
و اعرافه
جيل يتطلع الى التقدم لكن في قالب المحافظة
و
مذهب الفكر الغربي
هذا المذهب يدافع عن الحرية المطلقة للرجل و المرأة و الشاب و المراهق
و يريد كسر قيود العادات و التقاليد و التدين و جعل كل شيء حرية شخصة
تحت غطاء قوانين وضعية لا تستند على دين او على عرف
بل حرية مطلقة لا يقيدنا دين او يشدها عرف بل يسيرها قانون مستنسخ
و هجين مستورد من الغرب
طبعا دون نسيان تدخل الخارج و الاقطاب المتصارعة و تأثيرها على الداخل
بل و دعمها للافكار التي تناسبها دعما اعلاميا و ثقافيا و تسويقيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذن
للنقاش احبتي
بين الشرق و الغرب اي الفكرين سيكسب الرهان
بين الشرق و الغرب اي الفكرين انسب للجيل القادم
انت اي فكر ستدافع عنه و كيف ذالك
كل هته الاسئلة و غيرها متاحة لكم للنقاش
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