مذكرات الأسبوع 5 جميع المواد حسب مخططات سبتمبر لسنة رابعة إبتدائي

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,798
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~




🟢 مذكرات الأسبوع 5 جميع المواد حسب مخططات سبتمبر السنة الرابعة
2022
المعلم فريد بوركت جهوده
✅ لغة عربية: المقطع 1: الوحدة: إدماج (نصف اسبوع)
✅ تربية إسلامية: الإيمان بالكتب السماوية
✅ الرياضيات: - أجند معارفي 1
- الحصيلة 1
- المعالجة 1
✅ تربية علمية: الهضم
✅ تربية مدنية: تراثنا المادي
✅ تاريخ: التاريخ المعلمي الاجتماعي
✅ جغرافيا: موقع الجزائر في العالم

⬇️تحميل pdf:

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الأسبوع 05 جميع المواد - سنة 4 - المعلم فريد مصالي

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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,798
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم
 
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