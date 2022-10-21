مذكرات الأسبوع 5 جميع المواد حسب مخططات سبتمبر لسنة رابعة إبتدائي

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- 10,798
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
مذكرات الأسبوع 5 جميع المواد حسب مخططات سبتمبر السنة الرابعة
2022
المعلم فريد بوركت جهوده
لغة عربية: المقطع 1: الوحدة: إدماج (نصف اسبوع)
تربية إسلامية: الإيمان بالكتب السماوية
الرياضيات: - أجند معارفي 1
- الحصيلة 1
- المعالجة 1
تربية علمية: الهضم
تربية مدنية: تراثنا المادي
تاريخ: التاريخ المعلمي الاجتماعي
جغرافيا: موقع الجزائر في العالم
تحميل pdf:
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
مذكرات الأسبوع 5 جميع المواد حسب مخططات سبتمبر السنة الرابعة
2022
المعلم فريد بوركت جهوده
لغة عربية: المقطع 1: الوحدة: إدماج (نصف اسبوع)
تربية إسلامية: الإيمان بالكتب السماوية
الرياضيات: - أجند معارفي 1
- الحصيلة 1
- المعالجة 1
تربية علمية: الهضم
تربية مدنية: تراثنا المادي
تاريخ: التاريخ المعلمي الاجتماعي
جغرافيا: موقع الجزائر في العالم
تحميل pdf:
الأسبوع 05 جميع المواد - سنة 4 - المعلم فريد مصالي
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