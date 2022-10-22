ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
♦ زملائي الاساتذة، تلاميذ السنة الاولى متوسط،اولياء التلاميذ.
♦ اقدم لكم جميع المواضيع الخاصة بمقطع التغذية عند الانسان مع الحلول، اضافة الى الملخص الخاص بهذا المقطع ايضا.
♦ يجب عليكم الاطلاع على هذه المواضيع والملخص ايضا سيساعدكم في المراجعة كثيرا ولتتحصلوا على نقاط ممتازة في الفروض ان شاء الله بالتوفيق للجميع
♦لتحميل الملف بصيغة pdf اليكم الرابط:
الاستاذ العربي محمد الامين
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
♦ زملائي الاساتذة، تلاميذ السنة الاولى متوسط،اولياء التلاميذ.
♦ اقدم لكم جميع المواضيع الخاصة بمقطع التغذية عند الانسان مع الحلول، اضافة الى الملخص الخاص بهذا المقطع ايضا.
♦ يجب عليكم الاطلاع على هذه المواضيع والملخص ايضا سيساعدكم في المراجعة كثيرا ولتتحصلوا على نقاط ممتازة في الفروض ان شاء الله بالتوفيق للجميع
♦لتحميل الملف بصيغة pdf اليكم الرابط:
الاستاذ العربي محمد الامين