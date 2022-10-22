ملخص شامل لدروس الفصل الاول في اللغة العربية للسنة الاولى متوسط

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




♦ زملائي الاساتذة، تلاميذ السنة الاولى متوسط،اولياء التلاميذ.



♦ اقدم لكم


ملخص شامل لدروس الفصل الاول في اللغة العربية للسنة الاولى متوسط من اعداد الاستاذ محمد أبو شاكل لعبودي جزاه الله خيرا


للتحميل


ملخص شامل لدروس الفصل الاول في اللغة العربية للسنة الاولى متوسط من اعداد الاستاذ محمد أبو شاكل لعبودي.pdf
 
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