سبحان الله الخالق العظيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمنذ زمن بعيد وأنا أراقب الغيوم والنجوم والقمر وحتى الشمس الذي كاد ضياؤها يضر بعينيَّ لو معالجة ذلك في لبنان وعشرين حقنة للشفاء فمن الله علي به وما زلت حتى اليوم أراقب الغيوم والأشجار والجبال فأجد فيها عوالم لو حاولتم ذلك لرأيتم ما أرى إن قدر الله لكم هذا.لي مع الجبال تجارب تسحرني ففيها عوالم رائعة بمعنى آخر كأنها تعج بالسكان ولكنهم من حجارة وفي شقوق الأشجار من نبات.شاهدو ا هذا الفيديو الذي أخذته من صورة واحدة فقط رغم أن فيه في كل جزء عالم خاص به.