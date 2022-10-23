المنتجات ذات الروائح

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,759
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
نحب جميعا المنتجات ذات الروائح الجميلة مثل رائحة الزهور أو الفاكهة. العطور موجودة في كلِّ شيء، من المناديل الورقية إلى الشموع. ولكن، في أغلب الأوقات يتزامن وجود العطور مع وجود الفثالات، وهي مواد كيميائية من شأنها أن تؤذي صحتنا بشدة. والفثالات مواد مذيبة تجعل العطور ثابتة لفترة أطول وتساعد المستحضرات على اختراق البشرة. هذا، وقد ربطت دراسات عديدة بين الفثالات وبعض المشكلات الصحية، مثل السمنة المفرطة والسكري والسرطان والاضطرابات الهرمونية. ولذلك، حاول دائمًا الاعتماد على المعطرات الطبيعية، وتجنب استخدام المنتجات المعطرة غير الضرورية.
 
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