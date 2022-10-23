نحب جميعا المنتجات ذات الروائح الجميلة مثل رائحة الزهور أو الفاكهة. العطور موجودة في كلِّ شيء، من المناديل الورقية إلى الشموع. ولكن، في أغلب الأوقات يتزامن وجود العطور مع وجود الفثالات، وهي مواد كيميائية من شأنها أن تؤذي صحتنا بشدة. والفثالات مواد مذيبة تجعل العطور ثابتة لفترة أطول وتساعد المستحضرات على اختراق البشرة. هذا، وقد ربطت دراسات عديدة بين الفثالات وبعض المشكلات الصحية، مثل السمنة المفرطة والسكري والسرطان والاضطرابات الهرمونية. ولذلك، حاول دائمًا الاعتماد على المعطرات الطبيعية، وتجنب استخدام المنتجات المعطرة غير الضرورية.