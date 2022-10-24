1المنطوي .. الحسي .. المشاعرى .. الحكم

* لا يمكن الاستغناء عنه .. لا في البيت .. ولا في العمل .. ولا في أي مكان

* كلمتي عهدي .. واهم من أي قانون

* خدمة الآخرين ..قبل المصلحة الشخصية

* محافظ .. قليل الكلام .. عميق الفكرة داخل نفسه

* أهم مميزاته انه واقعي .. يعيش الواقع بحواسه .. لا يحب الخيال

* عملي .. مرتب .. يحب التفاصيل

* يقدر مشاكل الآخرين وأحاسيسهم

* حازم .. صارم .. صاحب قرار .. يميل أن يكون في موقع القيادة

* ودود .. صاحب ضمير حي بصورة فطرية

* إحساسه بالمسؤولية فطرى من داخله

* إذا قال نفذ ما قال مهما كان

* الكرم عنده أسطوري

* يمكن الاعتماد عليه إلى أقصى درجة

* يعمل بلا كلل ولا ملل

* مثال .. معاوية بن أبى سفيان ..( أنا أعرف بقريش من قريش )

* يه*تم بالجميع .. صغيرهم وكبيرهم .. غنيهم وفقيرهم

* عنصر ثبات في أي مكان يوجد فيه

* يتحمل الألم والضغط

* لا يهتم بالأمور العلمية الفنية .. يهتم بالتفاصيل الدقيقة

* ودود ..عطوف.. صاحب ولاء

* يحب الدين ..والأصول.. والثبات في الأمور

* عنده خزينة كبيرة من المعلومات .. والخبرات العريضة

* يتذكر التفاصيل الدقيقة .. المادية ..والإنسانية ..مثل نبرة الصوت .. وتعبير الوجه .. وحركة الجسم

* يهتم بالآخرين.. ومشاعرهم ..وتفاصيل حياتهم

* متواضع .. هادىء الطباع .. صلب من الداخل وقوى

* ملتزم بواجباته .. خصوصا في الدين والتقاليد .. وبطريقة علمية ودقيقة ومفصلة

* يحب أن يتعلم وان يعلم

* يحب المبادىء والقيم بشكل كبير

* عنصر ثبات في أي مؤسسة

* لديه آراء واعتقادات قوية.. لأنها مبنية على أساس متين.. من المبادىء ..والقيم الثابتة.. والصلبة

* لا يتغير ولا يتلون .. واضح ومستقيم

* لديه وفرة من الخبرات .. ولكن في داخل نفسه .. وسوف تعرفها فقط إذا سألته

* يحترم نظام العمل المتعارف عليه .. ( الرئيس رئيس .. والمرؤوس مرؤوس ) ..لان هذا هو المنطق

* يحترم النظام الادارى .. ويحترم القيادات

* يفضل الثبات .. ولا يحب التغيير ..إلا إذا كان من وراءه فائدة ..له وللآخرين .. وكان التغيير.. أكثر كفاءة ..من النظام السابق

* يتعامل مع الناس من كل فئاتهم

* قوته في أن يعرف.. هل الذي أمامه صادق أم كاذب ..في ثواني .. وقد لا يظهر ذلك لك .. ولكنه يعرف .. ( لا يخدعه احد .. ويعرف أعماق الناس )

* لا يصدق أي كلام يقال له