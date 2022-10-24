1المنطوي .. الحسي .. المشاعرى .. الحكم

سعد606
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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,765
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* لا يمكن الاستغناء عنه .. لا في البيت .. ولا في العمل .. ولا في أي مكان
* كلمتي عهدي .. واهم من أي قانون
* خدمة الآخرين ..قبل المصلحة الشخصية
* محافظ .. قليل الكلام .. عميق الفكرة داخل نفسه
* أهم مميزاته انه واقعي .. يعيش الواقع بحواسه .. لا يحب الخيال
* عملي .. مرتب .. يحب التفاصيل
* يقدر مشاكل الآخرين وأحاسيسهم
* حازم .. صارم .. صاحب قرار .. يميل أن يكون في موقع القيادة
* ودود .. صاحب ضمير حي بصورة فطرية
* إحساسه بالمسؤولية فطرى من داخله
* إذا قال نفذ ما قال مهما كان
* الكرم عنده أسطوري
* يمكن الاعتماد عليه إلى أقصى درجة
* يعمل بلا كلل ولا ملل
* مثال .. معاوية بن أبى سفيان ..( أنا أعرف بقريش من قريش )
* يه*تم بالجميع .. صغيرهم وكبيرهم .. غنيهم وفقيرهم
* عنصر ثبات في أي مكان يوجد فيه
* يتحمل الألم والضغط
* لا يهتم بالأمور العلمية الفنية .. يهتم بالتفاصيل الدقيقة
* ودود ..عطوف.. صاحب ولاء
* يحب الدين ..والأصول.. والثبات في الأمور
* عنده خزينة كبيرة من المعلومات .. والخبرات العريضة
* يتذكر التفاصيل الدقيقة .. المادية ..والإنسانية ..مثل نبرة الصوت .. وتعبير الوجه .. وحركة الجسم
* يهتم بالآخرين.. ومشاعرهم ..وتفاصيل حياتهم
* متواضع .. هادىء الطباع .. صلب من الداخل وقوى
* ملتزم بواجباته .. خصوصا في الدين والتقاليد .. وبطريقة علمية ودقيقة ومفصلة
* يحب أن يتعلم وان يعلم
* يحب المبادىء والقيم بشكل كبير
* عنصر ثبات في أي مؤسسة
* لديه آراء واعتقادات قوية.. لأنها مبنية على أساس متين.. من المبادىء ..والقيم الثابتة.. والصلبة
* لا يتغير ولا يتلون .. واضح ومستقيم
* لديه وفرة من الخبرات .. ولكن في داخل نفسه .. وسوف تعرفها فقط إذا سألته
* يحترم نظام العمل المتعارف عليه .. ( الرئيس رئيس .. والمرؤوس مرؤوس ) ..لان هذا هو المنطق
* يحترم النظام الادارى .. ويحترم القيادات
* يفضل الثبات .. ولا يحب التغيير ..إلا إذا كان من وراءه فائدة ..له وللآخرين .. وكان التغيير.. أكثر كفاءة ..من النظام السابق
* يتعامل مع الناس من كل فئاتهم
* قوته في أن يعرف.. هل الذي أمامه صادق أم كاذب ..في ثواني .. وقد لا يظهر ذلك لك .. ولكنه يعرف .. ( لا يخدعه احد .. ويعرف أعماق الناس )
* لا يصدق أي كلام يقال له
* كلمتي عهدي .. واهم من أي قانون
* خدمة الآخرين ..قبل المصلحة الشخصية
* محافظ .. قليل الكلام .. عميق الفكرة داخل نفسه
* أهم مميزاته انه واقعي .. يعيش الواقع بحواسه .. لا يحب الخيال
* عملي .. مرتب .. يحب التفاصيل
* يقدر مشاكل الآخرين وأحاسيسهم
* حازم .. صارم .. صاحب قرار .. يميل أن يكون في موقع القيادة
* ودود .. صاحب ضمير حي بصورة فطرية
* إحساسه بالمسؤولية فطرى من داخله
* إذا قال نفذ ما قال مهما كان
* الكرم عنده أسطوري
* يمكن الاعتماد عليه إلى أقصى درجة
* يعمل بلا كلل ولا ملل
* مثال .. معاوية بن أبى سفيان ..( أنا أعرف بقريش من قريش )
* يه*تم بالجميع .. صغيرهم وكبيرهم .. غنيهم وفقيرهم
* عنصر ثبات في أي مكان يوجد فيه
* يتحمل الألم والضغط
* لا يهتم بالأمور العلمية الفنية .. يهتم بالتفاصيل الدقيقة
* ودود ..عطوف.. صاحب ولاء
* يحب الدين ..والأصول.. والثبات في الأمور
* عنده خزينة كبيرة من المعلومات .. والخبرات العريضة
* يتذكر التفاصيل الدقيقة .. المادية ..والإنسانية ..مثل نبرة الصوت .. وتعبير الوجه .. وحركة الجسم
* يهتم بالآخرين.. ومشاعرهم ..وتفاصيل حياتهم
* متواضع .. هادىء الطباع .. صلب من الداخل وقوى
* ملتزم بواجباته .. خصوصا في الدين والتقاليد .. وبطريقة علمية ودقيقة ومفصلة
* يحب أن يتعلم وان يعلم
* يحب المبادىء والقيم بشكل كبير
* عنصر ثبات في أي مؤسسة
* لديه آراء واعتقادات قوية.. لأنها مبنية على أساس متين.. من المبادىء ..والقيم الثابتة.. والصلبة
* لا يتغير ولا يتلون .. واضح ومستقيم
* لديه وفرة من الخبرات .. ولكن في داخل نفسه .. وسوف تعرفها فقط إذا سألته
* يحترم نظام العمل المتعارف عليه .. ( الرئيس رئيس .. والمرؤوس مرؤوس ) ..لان هذا هو المنطق
* يحترم النظام الادارى .. ويحترم القيادات
* يفضل الثبات .. ولا يحب التغيير ..إلا إذا كان من وراءه فائدة ..له وللآخرين .. وكان التغيير.. أكثر كفاءة ..من النظام السابق
* يتعامل مع الناس من كل فئاتهم
* قوته في أن يعرف.. هل الذي أمامه صادق أم كاذب ..في ثواني .. وقد لا يظهر ذلك لك .. ولكنه يعرف .. ( لا يخدعه احد .. ويعرف أعماق الناس )
* لا يصدق أي كلام يقال له