الطاقة السالبة والموجبة





يا جماعة أرواحو تفهموا حاجة 🫵 السلام عليكميا جماعة أرواحو تفهموا حاجة 🫵



لا يوجد في أي علم من العلوم ، شيء إسمه طاقة سلبية و طاقة إيجابية ، لا توجد

كل الأشياء لديها شحنات متساوية

جسم الإنسان

البيت

المسجد

الغرفة ...الخ



السالب و الموجب ، هي تقسيمات افتراضية ، تستعمل لتسهيل المعادلة لا أكثر و لا أقل



لا تصدقوا دعاة الخرافة ، أن هناك طاقة سالبة و طاقة موجبة

