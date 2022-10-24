الطاقة السالبة والموجبة

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو فعّال ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
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النقاط
371
العمر
38
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم

يا جماعة أرواحو تفهموا حاجة 🫵🤌

لا يوجد في أي علم من العلوم ، شيء إسمه طاقة سلبية و طاقة إيجابية ، لا توجد
كل الأشياء لديها شحنات متساوية
جسم الإنسان
البيت
المسجد
الغرفة ...الخ

السالب و الموجب ، هي تقسيمات افتراضية ، تستعمل لتسهيل المعادلة لا أكثر و لا أقل

لا تصدقوا دعاة الخرافة ، أن هناك طاقة سالبة و طاقة موجبة

مهما كان الإنسان ، حتى لو كان أكثر الناس إجراما ، فهو متساوي الشحنة.
 
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