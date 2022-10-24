الطاقة السالبة والموجبة

حاتم خليفة
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السلام عليكم
يا جماعة أرواحو تفهموا حاجة 🫵
لا يوجد في أي علم من العلوم ، شيء إسمه طاقة سلبية و طاقة إيجابية ، لا توجد
كل الأشياء لديها شحنات متساوية
جسم الإنسان
البيت
المسجد
الغرفة ...الخ
السالب و الموجب ، هي تقسيمات افتراضية ، تستعمل لتسهيل المعادلة لا أكثر و لا أقل
لا تصدقوا دعاة الخرافة ، أن هناك طاقة سالبة و طاقة موجبة
مهما كان الإنسان ، حتى لو كان أكثر الناس إجراما ، فهو متساوي الشحنة.
يا جماعة أرواحو تفهموا حاجة 🫵
لا يوجد في أي علم من العلوم ، شيء إسمه طاقة سلبية و طاقة إيجابية ، لا توجد
كل الأشياء لديها شحنات متساوية
جسم الإنسان
البيت
المسجد
الغرفة ...الخ
السالب و الموجب ، هي تقسيمات افتراضية ، تستعمل لتسهيل المعادلة لا أكثر و لا أقل
لا تصدقوا دعاة الخرافة ، أن هناك طاقة سالبة و طاقة موجبة
مهما كان الإنسان ، حتى لو كان أكثر الناس إجراما ، فهو متساوي الشحنة.