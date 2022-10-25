لضمان نجاحك كصانع محتوى، تعلم فهم المؤشرات وتحليل النتائج. فالإنترنت عالم كبير وملئ، ومنافسيك لا حصر لهم. وإن لم تحاول فهم المؤشرات وتحليل المنافسين، لن تحقق النجاح المطلوب. صديقك لا يستطيع الوصول لمحتواك بسهولة، إن لم تساعده بالتسويق للمحتوى بالطريقة المناسبة. حلل النتائج، وتعرف على المصدر .

لذلك ركز في معرفة مصدر حركة المرور ” الترافيك” لديك . سواء زيارات مُباشرة، من مواقع التواصل الإجتماعي، إشتراكات قائمة البريد، وعلى اساس تحديد متتبعيك، يُمكنك الوصوب للمحتوى. فكلما أتقنت لُعبة فهم المؤشرات وتحليل النتائج، زاد نجاحك كصانع المحتوى