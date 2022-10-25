التجار في حالة عشر سنين حْبس ولا تحبّس

في الايام الاخيرة التجار راهم في حالة استنفار ورعب بعدما كانت الهدرة على قوانين مشددة وصارمة مجرد روتين ومجرد هدرة وتخمين كي الاعوام القديمة ولات الدعوة صحيحة والعيطة ماهيش كذابي والتهديد بالسجن 12 و 10 سنين واقع معاش.ومصير محقق لكل من يتعامل في اي مادة استهلاكية خاصة الزيت والحليب اللي هبل الناس وطمّع التجار.الاحكام قاسية وقاضية ومابين اللي غاضوه بعض التجار المحبوسين بعشر سنين وقال هاذو مجرد حوت صغير وكبش فداء وبين اللي قالو يستهالو واش اداهم للتخزين والتلاعب والحكم كان باهي وزين. وجد التاجر نفسو في موقف صعيب لحق حتى للتشفي والسخرية من مصير مكانش يتوقعوا خلاص.انتوما واش رايكم في هاذي الاحكام بالسجن عشر سنوات ييستاهلوا ولا ميستاهلوهاش ؟ ولا كاش فكرة اخرى في راسك تدور حول هذا الموضوع.