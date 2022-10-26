السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكت لنا جدتي قائلة:كنا قديما نغلق أبوابنا فحين نسمع بهم آتون نخاف.. كانوا يختطفون الأطفال... ويسرقون المنازل والمؤونة والأموال. يقومون بأعمال الشعوذة والسحر . ويتجهون بعيدا حيث لانسمع عنهم شيئا .
يتميزون ب سوء الأخلاق وكما نقول وجهم صحيح...وأصبحوا يضربون بهم الأمثال :*وجهو صحيح تقول بني عداااس.
هكذا أخبرتني جدتي وجداتكم وأجدادكم عنهم
فهل فعلا كانوا بهذا السوء؟
ويعود أصل هذه الكلمة إلى فئة من الناس يتعايش معها الجزائريون بحذر ولكنهم يجهلون تاريخهم وأصولهم، حيث أن البعض من الجزائريين يطلقون عليهم اسم بني عداس و”بني هجرس” والبعض الآخر ينعتونهم ب “الجيطانو” أو “الجواطنة” وتعني الغجر.كانوا يعيشون في قبائل ويتميزون بسوء الأخلاق!
فهل تعرفون عنهم معلومات؟
حكت لنا جدتي قائلة:كنا قديما نغلق أبوابنا فحين نسمع بهم آتون نخاف.. كانوا يختطفون الأطفال... ويسرقون المنازل والمؤونة والأموال. يقومون بأعمال الشعوذة والسحر . ويتجهون بعيدا حيث لانسمع عنهم شيئا .
يتميزون ب سوء الأخلاق وكما نقول وجهم صحيح...وأصبحوا يضربون بهم الأمثال :*وجهو صحيح تقول بني عداااس.
هكذا أخبرتني جدتي وجداتكم وأجدادكم عنهم
فهل فعلا كانوا بهذا السوء؟
ويعود أصل هذه الكلمة إلى فئة من الناس يتعايش معها الجزائريون بحذر ولكنهم يجهلون تاريخهم وأصولهم، حيث أن البعض من الجزائريين يطلقون عليهم اسم بني عداس و”بني هجرس” والبعض الآخر ينعتونهم ب “الجيطانو” أو “الجواطنة” وتعني الغجر.كانوا يعيشون في قبائل ويتميزون بسوء الأخلاق!
فهل تعرفون عنهم معلومات؟
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