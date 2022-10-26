فتيات تحت وقع الاستعباد

في وسط اتساع آفة الادمان على المخدرات بكل أنواعها وانتشار عصابات الأحياء والمدارس والبلطجة و ارتفاع حالات الاعتداء والعنف الخطيرة تقبع في الظل حياة مزرية ومريرة باتت ظاهرة للعيان لكنه مسكوت عنها وتعتبر من التحديات الحقيقية حتى مجرد التفكير في مجابهتها يعد خطرا قد يودي الى ارتكاب جرائم قتل من طرف المعتدي او الضحية بسبب انعدام الردع الأمني القانوني.

.

الفتيات المستعبدات هم فئة من بناتنا من سكان الحي من جيراننا من طالباتنا من زميلاتنا من أقاربنا ،،، ضعفاء دون اختيار منهم وقعوا ضحية التغوّل والحڨرة والظلم والتعدي من طرف المجتمع والمحيط قبل أن ينقض عليهم وحوش العصابات ومافيا المهلوسات والاعتداءات الذين أطلقت لهم العنان وغض عنهم البصر من السلطات الأمنية والقضائية و اندثار الناهين عن المنكر ليعيشو الحرية ويعيثوا الفساد والمنكر في كل مكان حتى داخل البيوت الآمنة وأمام الملئ لا رادع ولا محاسب الا الله عزوجل.



تلميذة أو طالبة تحت طائلة التهديد والوعيد والتحرشات اليومية.

مخطوبة لمدمن ومافيا اعتداءات متزوجة أو مطلقة تعاني للتخلص من هذا الوضع المرهق.

يتيمة ومعوزة محتقرة من الأقارب والمحيط بسبب الفاقة والعوز لاسند ولا مُدافع لا من يذود عنها يقعون دون سابق إنذار في مرمى القناصين الحڨارين يختارونهم بعناية من مافيا لم يجدوا رادعا لتعديهم وتجاوزهم على الأسر المعوزة والهشة واعتبار هؤلاء الفتيات والنساء غنيمة التغاضي من المجتمع والتهاون والخوف من المواجهة و الوقوع ضحية قوانين مفخخة وجائرة.



تعاني كثيرات منهن نفسيا وحتى جسديا بسبب العنف و التحطيم النفسي وسط دوامة من اليأس والاحباط من ايجاد حلول والخروج من المأزق.









