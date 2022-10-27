السر وراء تسمية الاولاد

السلام عليكم

تعتبر تسمية الاولاد في مجتمعنا حدثا هاما في حياة الزوجين فهي تخضع لبعض العادات والتقاليد من جهة ومن جهة اخرى ترتبط باشخاص نحبهم او نتمنى ان يكون اولادنا مثلهم في الصلاح والنجاح كالانبياء والرسل والصحابة ولكن في الاونة الاخيرة انقلبت الموازين نوعا ما و اصبح الناس يسمون ابناهم على الفنانين والمشاهير وغيرهم، فمن خلال موضوعي هذا ارجو من الجميع ان يكون صريح ويقول لنا اسم احد ابنائه ويذكر لنا السر وراء هذا الاسم فانا متأكدة انه ستكون مفاجئات عديدة.

بارك الله فيكم