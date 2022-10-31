نُوفَمْبَرُ شَاهِدًا

جَعَلُوكَ شَاهِدًا عَمَّا حَصَلَتَارِيخ حُدِدَ مُنْذُ الأزَلِنُوفَمْبَر بِالْأَمْس كُنْت الْأَمَللثورةٍ ضِدّ الْعِدَا لبَّيت النِّدَاءأَقْسَمُوا أَن يرى الْعَدُوّ الْعَجَبْويُرْجِعُوا مَا سُلِب وَنُهِبوَفِيك كَان الحَسْمُ مِنْ غَيْرِ جَدَللِثَوْرَةٍ زَادُها صَبْرٌ وكفاحوَقَادَة الأمْجَاد أَرَاهُم هُنَايُحْيُونَ ذِكْرَى لَمْ تَمُتْ وَلَوْ سَنَةغَضَبُهُم كَاَلْسِنَةٍ مِنْ لَهَبتَارِيخ مَجْدٍ دَوَّنُوهُ بِالدِّمَاءحَمْلَ الْأَذَى وَالذُّلّ دَام سِنِينوَمَخَاضُه انْطَلَق فِي يَوْمِ عَسِيرْنُوفَمْبَر هَلْ لِي بِبشائر الْفَرَحفهللي بِلَادِي وإرفعي رَايَتِيجَزَائِر بُشِّرَت بجويلية عِيد