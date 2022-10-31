مقام المؤمن الكامن

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,786
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
وهو يمثل آخر قوة ، ويكون ذلك بما سبق ذكره في فلسفة إثبات الذات مضافا إليها أن الإنسان عزيز النفس لا يقبل الإهانة،صبور في كل مجالات الحياة، غني النفس عفيف لا يسأل الناس شيئا، لا يخاف أحدا إلا الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما تلك العوامل المضعفة للذات فهي في العبودية والسؤال والخوف والتفاخر والدعة يربط إقبال دوما الذات بالعمل والحركة والانبثاق، بالنهوض والتغيير والتعبير عن وجودها، إنه يرى أن الذات كل شيء وكلما حولها انعكاسا لها، فالذات كما عبر ليست أجيرة في قصر غريب، وليست في واقع الحياة غبارا
 
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