أكتب بشكل منتظم ومستمر

سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,786
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
مهارة وموهبة صناعة المحتوى الإبداعي والإحترافي، إن لم تستخدمها بشكل مستمر ستفقدها. فهي كأي مهارة وموهبة، إن أهملتها ستتأثر، وقد تصل في وقت ما لعدم القدرة على صُنع محتوى إبداعي مميز. تأكد من ممارسة كتابة المحتوى بشكل يومي، من أجل التمرين المستمر. وكذلك الأمر في مجال المحتوى المرئي وتحرير الفيديوهات أو التصميم، فكل أنواع صناعة المحتوى، تحتاج لممارسة مستمرة وتمرين طوال الوقت، حتى تطور من مهاراتك.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top