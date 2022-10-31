أكتب بشكل منتظم ومستمر

مهارة وموهبة صناعة المحتوى الإبداعي والإحترافي، إن لم تستخدمها بشكل مستمر ستفقدها. فهي كأي مهارة وموهبة، إن أهملتها ستتأثر، وقد تصل في وقت ما لعدم القدرة على صُنع محتوى إبداعي مميز. تأكد من ممارسة كتابة المحتوى بشكل يومي، من أجل التمرين المستمر. وكذلك الأمر في مجال المحتوى المرئي وتحرير الفيديوهات أو التصميم، فكل أنواع صناعة المحتوى، تحتاج لممارسة مستمرة وتمرين طوال الوقت، حتى تطور من مهاراتك.