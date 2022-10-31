تظهر حقائـق الحياة في خريف العمر 🍁 تصميم

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
كثيرون منا يظلمون فصل الخريف، يتناسون الجمال الذي ترتديه الطبيعة في ذلك الوقت ولا يرون إلّا الكآبة واللون الأصفر والسقوط، لا يسمعون إلّا أنين الشجر والأوراق
إليكم هذا التصميم البسيط الذي يستعرض جمال الخريف من هذه الصور
بقية الصور الرائعة ستكون في موضوع جديد في ملحقات التصميم