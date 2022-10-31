الورقة التي لم تسقط في فصل الخريف خائنة في عيون أخواتها صور للتـصميم

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..





الورقة التي لم تسقط في فصل الخريف خائنة في عيون أخواتها، وفية في عين الشجرة، ومتمردة في عيون الفصول فالكل يري الموقف من زاويته.


نــــــــقدم لكم صور لفصل الخريف من زواياه المختلفة لإستعمالها في تصاميمكم و صوركم

الصور تم إنجاز بواسطتها هذا التصميم

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الصور :


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يتبع...
 
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