هذا الإنسان مهدد من طرف الماسونية 😳 ولماذا حياته في خطر ؟

سلام عليكم لحباب نتمنى كامل راكم بخير، الناس لتحب مواضيع تكون حقيقية وصحيحة.نظن تعرفو اندروتيت، راني حطيتلكم صور تاوعه لتحت. هذا الإنسان اصبح اكثر انسان بحث في جوجل وزيد ثاني ربي رزقه بمال كثيير وزيد على هذا دخل الإسلام، والناس الغرب رجعو يكرهوه بزاااف لأنو دخل الإسلام. و الماسونية راهي باغيا تقتله لأنو طلبو منه يبيع نفسه للشيطان ويقنع متابعين تاوعه يديرو نفس الشيء ولكن رفض وزاد تكلم على هذا شيء في الأنترنت يعني فضحهم. فهو الأن مهدد بالقتل.رابط الفيديو في يوتيوب باش تفهم القصة كامل ونتمنى دير ابوني باش دعمني لعزيز