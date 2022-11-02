لمن تريد ان تقول أعتذر سامحني؟

السلام عليكماود ان أشارككم هذا الموضوع المهم فعسى ان يكون ذلك مفيدا لي ولكم، كما تعلمون الانسان كثير الاخطاء والزلات والنسيان سواء مع الخالق او مع الخلق فكم منا من اخطأ في حق فلان او ظلم فلان سواءا بقصد او بغير قصد ولكن المشكلة الكبيرة اننا لا تعترف بأخطائنا ولا نذهب لمن اخطأنا بحقه ونقول له بكل بساطة وبنية حسنة سامحنى لقد ظلمتك،بل بمجرد التفكير في الأمر نشعر بحمل ثقيل ونرى الأمر عسير فنعرض ونبتعد ونزداد اثما. أتدرون لمذا؟إنه الكبر أو التكبر أو عزة النفس الأمارة بالسوء . للأسف الشديد توارثنا هذا السلوك المذوموم من أبائنا وامهاتنا واجدادنا ومجتمعنا فلم نكن نرى فيهم روح التسامح والاعتراف بالخطأ فكل ما رأيناه وعايشناه كان إعراضا وابتعادا وجهلا.هل تعلمون اخواني واخواتي ان اول ذنب عصي الله به كان الكبر من الشيطان الملعون لما ابى ان يسجد لسيدنا ادم عليه السلام واستكبر وكان من الكافرين.وهل تعلمون ايضا انه في حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر؟فالامر ليس بالهين ولكن الحمد لله نستطيع تدارك الامور ومجاهدة النفس والشيطان واخلاص النية لله عز وجل فأنا سأقولها هنا في المنتدى وغدا لك يا أخي يعقوب سامحني راني غلطت في حقكوانتم أعزائي من هو الشخص الذي تريدون ان تقولوا له هاته الكلمات ؟