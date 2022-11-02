إن الانسان لربه لكنود

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
ماهو الكنود؟
هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه
احد السلف كان اقرع الراس إبرص البدن اعمى العينين مشلول القدمين واليدين وكان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني تفضيلا

فمر به رجل وقال له: مما عافاك؟ ابرص اعمى ومشغول واقرع فلما عافاك؟

فقال ويحك يا رجل جعل لي لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وبدناً على البلاء صابراً

 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
فعلا
دايما ما ننظر للناقص او المصائب كما ذكرت الحمد لله
 
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