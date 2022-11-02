إن الانسان لربه لكنود

ماهو الكنود؟

هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه

احد السلف كان اقرع الراس إبرص البدن اعمى العينين مشلول القدمين واليدين وكان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني تفضيلا



فمر به رجل وقال له: مما عافاك؟ ابرص اعمى ومشغول واقرع فلما عافاك؟



فقال ويحك يا رجل جعل لي لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وبدناً على البلاء صابراً



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