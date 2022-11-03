التكلم بوضوح وصراحة

سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,794
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
يعتبر التحدث مع الشريك بشكل واضح وصريح عن كلّ السلبيات أو الأمور المزعجة التي يراها كلّ طرف في الآخر من أفضل الطُرق للحفاظ على صحة العلاقة واستمرارها وديمومتها بصدق ونجاح وسعادة، مع مراعاة استخدام أسلوب لطيف وليّن واختيار التوقيت المناسب للحديث، حيث إنّ ذلك من شأنه أن يُعرّف كل طرف بأخطائه ويُقومها وأن يُحاول تجنبها وعدم تكرارها، ومن شأنه أيضاً تجنب تراكم المشاكل والتفاصيل البسيطة التي قد لا تكون مهمة ومؤثرة في نفس اللحظة إلّا أنّ تراكمها يؤثر بشكلٍ سلبي على العلاقة الزوجية.
 
ذكريات

ذكريات

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
480
النقاط
641
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
في الحقيقة أجد ملاحظة الأشياء التي تزعج الطرف الآخر وتجنبها أفضل من مصارحة قد تسبب صداما وخلافا، خاصة بعقلية المواطن الجزائري الذي يعتقد في نفسه كمال صفات الرجولة، أو إمرأة لا تتقبل النقد، شكرا على الموضوع
 
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