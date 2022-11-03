



سيدنا سليمان كان يدعو ويقول: "ايا من ترزق النعاب في عشه ارزقني"



النعاب هو فرخ الغراب فعندما يفقس بيض الغراب ويخرج الفرخ يستغرب ابواه لونه الابيض وشكله وينكروه فيتركوه لوحده في العش وهو ضعيف جدا لا يستطيع أن ياكل فأرسل الله سبحانه وتعالى نوع من الديدان التي تشم رائحة منقاره وتحبها فتقف على منقاره فياكلها النعاب وبعدها ينبت ريشه الأسود فيتعرفوا عليه ابواه ويغذوه إلى أن يكبر ويستطيع الطيران



هل لازلت خائفا من رزق غدا؟ ​