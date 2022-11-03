قد يرحلون... لكل من فقد شخصا عزيزا هنا بوح يواسيك... 💔

السلام عليكم و رحمة الله

أتمنى أن تدعموني.. أحتاج لآراءكم.. انتقاذاتكم البناءة.. كما أنني سأدخل أسلوبا جديدا إن شاء الله.. فقط احتاج لأن أمارس كل يوم الهواية المفضلة لي.. الكتابة.. تجويد القرءان الكريم و التنشيد و الالقاء..

لنبدأ:

قد يرحلون ..

و للمكان رائحة الغربة بعدهم , و أشواق كلها صمت

فليس لنا فيهم عتاب , لكن أمنية عودة لحظة منهم لن تتحقق..

تجده لا يكون اليوم الا تراب تحفره دمعة تسقط , و يد تلامس ..

اه من هذا الحنين المؤلم ..

يكاد يصرخ لماذا تركت الروح تشتاق للروح ..

بيني و بينهم عالم اخر ,, يا له من صبر عجيب



قد يرحلون ..

و للوقت روائح الماضي , يموت كل شيء و الذكرى لا تموت

يتغير حال البعض و يبقى قليل منهم يتمسك بحضن فقده يوما

كان فيه الحب و دائما يجتمعان في المساء على ضوء السقف

سيعلمك أن لابد من الفراق , و أنه لا من نسيان ينقذك

ستصبح الشخص الوحيد الذي يحكي عن المعنى المؤلم

باحساس شاعر يسيل حبره في ليلة تذكر فيها ما لا ينسى



قد يرحلون ..

فلا ركبنا السفينة معا ولا شاهدنا أمواج البحر تصدمنا

يا لهذه الأحلام كيف تلهينا عن القدر

لكنها جميلة حين يفارق أحدنا الاخر نجد كل شيء معلقا يبتسم للحظة

لكنه يستغرق الأيام في الحزن

لقد طالت تلك الأيام الحزينة و قد لا تنتهي , لأنه كان الأجمل بينهم

فلماذا تريدون لها نهاية ..؟

دع الاحزان تأخذ نصيبها بمثل تلك اللحظات

قالت : و ان كان لن يعود فانه سيبقى حيا كما كان

فقال : ذكراه حتى الموت ..

