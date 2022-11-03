علاش شهر نوفمبر عظيم عند الجزائرين ؟

aymenbdn

aymenbdn

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2022
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
23
محل الإقامة
Ain tmouchnt
الجنس
ذكر
هذا الشهر محبوب من عند الجزائرين، حيث كان نقطة تحول كبيرة في نفسية الجزائرين بعدما كانو مسلوبين الأرض و فقدان الأمل، حتى ظهرت مجموعة 22 الذين كانو يأمنون بفكرة الإستقلال و الحرية لهذا البلد.
ونتمنى منكم مشاهدة الفيديو متواجد في اليوتيوب ❤️ ونتمنى منكم ان تشاهدوه وستفهم كثير من الأشياء للتي من ممكن انك لم تكن تعلمها، بخصوص ان هذا شيء يتعلق بوطننا فيجب ان يكون لدينا العلم الكامل بخصوص هذا شيء
⚠️رابط الفيديو 👇⚠️
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