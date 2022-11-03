علاش شهر نوفمبر عظيم عند الجزائرين ؟

هذا الشهر محبوب من عند الجزائرين، حيث كان نقطة تحول كبيرة في نفسية الجزائرين بعدما كانو مسلوبين الأرض و فقدان الأمل، حتى ظهرت مجموعة 22 الذين كانو يأمنون بفكرة الإستقلال و الحرية لهذا البلد.ونتمنى منكم مشاهدة الفيديو متواجد في اليوتيوبونتمنى منكم ان تشاهدوه وستفهم كثير من الأشياء للتي من ممكن انك لم تكن تعلمها، بخصوص ان هذا شيء يتعلق بوطننا فيجب ان يكون لدينا العلم الكامل بخصوص هذا شيء