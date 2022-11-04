مرحبا وجمعه مباركة

هند
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 291
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
السلام عليكم
اولا جمعه مباركة للجميع
انا عضوة قديمة تاريخ تسجيلي في عام 2009 كانت مشاركاتي متقطعة ثم انقطاع ثم عودة
اشتقت للمنتديات بعد صراع مع صفحات النت الكثير التي تاخد كل وقتك بدون فائدة لك ولا لغيرك
بل مضيعه للوقت
الان رجعت لافيد واستفيد منكم
وان شاء الله تواجدي يعود لفائدة للمنتدى
فأهلا بي معكم وجدا سعيدة
واتمنى ان يكون تواجدي خفيف عليكم
اولا جمعه مباركة للجميع
انا عضوة قديمة تاريخ تسجيلي في عام 2009 كانت مشاركاتي متقطعة ثم انقطاع ثم عودة
اشتقت للمنتديات بعد صراع مع صفحات النت الكثير التي تاخد كل وقتك بدون فائدة لك ولا لغيرك
بل مضيعه للوقت
الان رجعت لافيد واستفيد منكم
وان شاء الله تواجدي يعود لفائدة للمنتدى
فأهلا بي معكم وجدا سعيدة
واتمنى ان يكون تواجدي خفيف عليكم