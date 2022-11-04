مرحبا وجمعه مباركة

السلام عليكم

اولا جمعه مباركة للجميع

انا عضوة قديمة تاريخ تسجيلي في عام 2009 كانت مشاركاتي متقطعة ثم انقطاع ثم عودة

اشتقت للمنتديات بعد صراع مع صفحات النت الكثير التي تاخد كل وقتك بدون فائدة لك ولا لغيرك

بل مضيعه للوقت

الان رجعت لافيد واستفيد منكم

وان شاء الله تواجدي يعود لفائدة للمنتدى



فأهلا بي معكم وجدا سعيدة



واتمنى ان يكون تواجدي خفيف عليكم ​