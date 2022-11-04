مرحبا وجمعه مباركة

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
291
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
السلام عليكم
اولا جمعه مباركة للجميع
انا عضوة قديمة تاريخ تسجيلي في عام 2009 كانت مشاركاتي متقطعة ثم انقطاع ثم عودة
اشتقت للمنتديات بعد صراع مع صفحات النت الكثير التي تاخد كل وقتك بدون فائدة لك ولا لغيرك
بل مضيعه للوقت
الان رجعت لافيد واستفيد منكم
وان شاء الله تواجدي يعود لفائدة للمنتدى

فأهلا بي معكم وجدا سعيدة

واتمنى ان يكون تواجدي خفيف عليكم
 
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