روتين يقتل

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
297
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
السلام عليكم
روتيني اليوم

كما تعلمون اليوم راحة اذن الأذان الأول للفجر تكاسلت شوي اذن الفجر تذكرت لما اختي تقلي إذا سمعتي أذان الفجر ومانضتيش تصلي الشيطان حشاكم وحاشا قدركم "يبول" في اذنك😁وفعلا قلت يلعنك يا شيطان وقمت نصف نائمة توضيت حسيت بنشاط صليت ورجعت لفراشي إبتسمت ابتسامة عريضة لأنني تذكرت إنه ماكاش خدمة ليوم جمعه غمضت عيوني في راحة تامة وخلدت لنوم مرة ثانية استيقضت الساعة 10🤗 دخلت المطبخ نظرت لي امي بنظرة انا فقط افهمها "تقول نظرتها راقدة للعشرة والله ماتحشمي😅" إبتسمت وشربت قهوتي ورحت لشغل البيت المتقطع بين التلفون والتلفزيون والفريجيدار الي عندي عادة كل مرة نظرب طلة فيها بما انه مافيها حتى حاجة حلوة🙃ومع ذلك مانعياش وكل مرة نفتحها
المهم حكمت التلفون دخلت ضربت طلة في تويتر..طلعت منو
دخلت انستا طبعا الكل عامل لايف
طلعت منو دخلت اليوتوب
لقيت ام وليد وجماعتها يديهم غارقين في العجين كارولين عروسة وشهرين وهبي حكايتها ماخلاصتش..
خرجت منو ودخلت الفيسبوك
لقيت اخبار باينا ومتكررة وحسيتو ثقيل بديت نكره منو🤫
يالله قلت ندخل مسنجر لقيت اختي باعتتلي تقلي اغسلي لماعن😡رحت لغرفتي وتكسلت في فراشي
جاتني رسالة في الواتس تاني لقيت نفس الرسالة من اختي🤬
المهم تجاهلت كل شي ودخلت المنتدى

لقيت روحي في قسم فرغ واش كاين في قلبك😇
وشكراً
 
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