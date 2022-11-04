روتين يقتل

هند
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 297
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
السلام عليكم
روتيني اليوم
كما تعلمون اليوم راحة اذن الأذان الأول للفجر تكاسلت شوي اذن الفجر تذكرت لما اختي تقلي إذا سمعتي أذان الفجر ومانضتيش تصلي الشيطان حشاكم وحاشا قدركم "يبول" في اذنكوفعلا قلت يلعنك يا شيطان وقمت نصف نائمة توضيت حسيت بنشاط صليت ورجعت لفراشي إبتسمت ابتسامة عريضة لأنني تذكرت إنه ماكاش خدمة ليوم جمعه غمضت عيوني في راحة تامة وخلدت لنوم مرة ثانية استيقضت الساعة 10 دخلت المطبخ نظرت لي امي بنظرة انا فقط افهمها "تقول نظرتها راقدة للعشرة والله ماتحشمي" إبتسمت وشربت قهوتي ورحت لشغل البيت المتقطع بين التلفون والتلفزيون والفريجيدار الي عندي عادة كل مرة نظرب طلة فيها بما انه مافيها حتى حاجة حلوةومع ذلك مانعياش وكل مرة نفتحها
المهم حكمت التلفون دخلت ضربت طلة في تويتر..طلعت منو
دخلت انستا طبعا الكل عامل لايف
طلعت منو دخلت اليوتوب
لقيت ام وليد وجماعتها يديهم غارقين في العجين كارولين عروسة وشهرين وهبي حكايتها ماخلاصتش..
خرجت منو ودخلت الفيسبوك
لقيت اخبار باينا ومتكررة وحسيتو ثقيل بديت نكره منو
يالله قلت ندخل مسنجر لقيت اختي باعتتلي تقلي اغسلي لماعنرحت لغرفتي وتكسلت في فراشي
جاتني رسالة في الواتس تاني لقيت نفس الرسالة من اختي
المهم تجاهلت كل شي ودخلت المنتدى
لقيت روحي في قسم فرغ واش كاين في قلبك
وشكراً
روتيني اليوم
كما تعلمون اليوم راحة اذن الأذان الأول للفجر تكاسلت شوي اذن الفجر تذكرت لما اختي تقلي إذا سمعتي أذان الفجر ومانضتيش تصلي الشيطان حشاكم وحاشا قدركم "يبول" في اذنكوفعلا قلت يلعنك يا شيطان وقمت نصف نائمة توضيت حسيت بنشاط صليت ورجعت لفراشي إبتسمت ابتسامة عريضة لأنني تذكرت إنه ماكاش خدمة ليوم جمعه غمضت عيوني في راحة تامة وخلدت لنوم مرة ثانية استيقضت الساعة 10 دخلت المطبخ نظرت لي امي بنظرة انا فقط افهمها "تقول نظرتها راقدة للعشرة والله ماتحشمي" إبتسمت وشربت قهوتي ورحت لشغل البيت المتقطع بين التلفون والتلفزيون والفريجيدار الي عندي عادة كل مرة نظرب طلة فيها بما انه مافيها حتى حاجة حلوةومع ذلك مانعياش وكل مرة نفتحها
المهم حكمت التلفون دخلت ضربت طلة في تويتر..طلعت منو
دخلت انستا طبعا الكل عامل لايف
طلعت منو دخلت اليوتوب
لقيت ام وليد وجماعتها يديهم غارقين في العجين كارولين عروسة وشهرين وهبي حكايتها ماخلاصتش..
خرجت منو ودخلت الفيسبوك
لقيت اخبار باينا ومتكررة وحسيتو ثقيل بديت نكره منو
يالله قلت ندخل مسنجر لقيت اختي باعتتلي تقلي اغسلي لماعنرحت لغرفتي وتكسلت في فراشي
جاتني رسالة في الواتس تاني لقيت نفس الرسالة من اختي
المهم تجاهلت كل شي ودخلت المنتدى
لقيت روحي في قسم فرغ واش كاين في قلبك
وشكراً