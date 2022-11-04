متحف باردو والمتحف الروماني

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
298
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
السلام عليكم
الصور من عدستي حصريا للمنتدى
اليوم جئتكم ببعض الصور لمتحف باردو ومتحف الروماني بحديقة الحرية الجزائر العاصمة
في الأيام القليلة الماضة أخذت بنت اخي إلى المتحف وأخذت بعض الصور اتمنى ان تنال

اعجابكم
صور من المتحف الروماني بحديقة الحرية
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20220906_155320.jpg

20220906_155353.jpg
20220906_155402.jpg20220906_155443.jpg


.../...

يتبع ان شاء الله النت ضعيف عند تحميل الصور

لي عودة
 
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