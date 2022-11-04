متحف باردو والمتحف الروماني

هند
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 298
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
السلام عليكم
الصور من عدستي حصريا للمنتدى
اليوم جئتكم ببعض الصور لمتحف باردو ومتحف الروماني بحديقة الحرية الجزائر العاصمة
في الأيام القليلة الماضة أخذت بنت اخي إلى المتحف وأخذت بعض الصور اتمنى ان تنال
اعجابكم
صور من المتحف الروماني بحديقة الحرية
الصور من عدستي حصريا للمنتدى
اليوم جئتكم ببعض الصور لمتحف باردو ومتحف الروماني بحديقة الحرية الجزائر العاصمة
في الأيام القليلة الماضة أخذت بنت اخي إلى المتحف وأخذت بعض الصور اتمنى ان تنال
اعجابكم
صور من المتحف الروماني بحديقة الحرية
.../...
يتبع ان شاء الله النت ضعيف عند تحميل الصور
لي عودة
يتبع ان شاء الله النت ضعيف عند تحميل الصور
لي عودة