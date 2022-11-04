إخواني و أخواتي أحبتي في الله





أعضاء و مشرفين واداريون





اليكم جميعاً أقدمُ أعتذاري عن تقصيري في تواجدي معكم





و عن طول فترة انقطاعي و بُعـــدي و الغياب





هي الظروف من اجبرتني على الفراق





و ها أنــا اليوم أعلن عن عودتي اليكمُ يا خير أهلي و الصحاب





بينكم قلبى ينبض دومـــاً بالحياة





و بعيداً عنكم ُ يحيا فـــؤادى في عـــذاب





فلـتقبلوا عــذري عــن كل تقصيـرٍ مضى





و مــن هــنا أجـدد العــهــد لكم





و ابتدئ من خلال هذه النافذة رحلة عودتي و الإيـــاب





اللهم انك اعطيتني خير احباب في الدنيا دون ان اسألك..

فلا تحرمني من صحبتهم في الجنه وانا اسألك..

اللهم اسعدهم وفرج همهم ..

وحقق لهم مايتمنوا واجعل الجنة مقرا لهم ..

اللهم لاترد دعواتي لهم فإني أحبهم فيك



لكم مني أرق التحــايــا التي يفوح شذاها بأريـــج المحبة و الأخـــوة في الله







أخـــتكــم الذي أشتاق لكم كثيراً

razan ​