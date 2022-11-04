بيت العائلة! مشاركتي في مسابقة احكي حكاية



مهلا.. ياحماتي لاأزال متعبة من عرس البارحة..

دعيني أنام قليلا حتى التاسعة...

ماذا؟ في هذا المنزل توجد قوانين يجب أن تفهميها وقواعد يجب أن تطبقيها مع كلام لم يستوعبه ذهنها. و انصرفت غاضبة..

استفاق زوجها قائلا:عائلتنا كبيرة ياعزيزتي ويجب أن تساعدي أمي في أعمال المنزل ..لابأس هي مثل والدتي وأخواتك أخواتي

عاشت في ذاك المنزل وهي تحاول ارضاء الجميع ونسيت أن ترضي شخصا واحدا هو نفسها!

وختمت قصتها قائلة: كانت فتاة هادئة بريئة بسيطة توهمت أنها ستعيش حياة هادئة نقية في بيت العائلة! وكما يقال:المرسول يبين من عنوانو.. انهضي أيتها العروس... لتحضري لنا الافطار.. انهضي يانشيطة لقد تأخر الوقتمهلا.. ياحماتي لاأزال متعبة من عرس البارحة..دعيني أنام قليلا حتى التاسعة...ماذا؟ في هذا المنزل توجد قوانين يجب أن تفهميها وقواعد يجب أن تطبقيها مع كلام لم يستوعبه ذهنها. و انصرفت غاضبة..استفاق زوجها قائلا:عائلتنا كبيرة ياعزيزتي ويجب أن تساعدي أمي في أعمال المنزل ..لابأس هي مثل والدتيوأخواتك أخواتيعاشت في ذاك المنزل وهي تحاول ارضاء الجميع ونسيت أن ترضي شخصا واحدا هو نفسها!وختمت قصتها قائلة:

بقدرِ الأحاديثِ الـتي أتبادلها معهم

بقدر ما أكتَشِفُ رَائِحة الكَذِب المستوطنة دواخلهم