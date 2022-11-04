بيت العائلة! مشاركتي في مسابقة احكي حكاية

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
كانت فتاة هادئة بريئة بسيطة توهمت أنها ستعيش حياة هادئة نقية في بيت العائلة! وكما يقال:المرسول يبين من عنوانو.. انهضي أيتها العروس... لتحضري لنا الافطار.. انهضي يانشيطة لقد تأخر الوقت
مهلا.. ياحماتي لاأزال متعبة من عرس البارحة..
دعيني أنام قليلا حتى التاسعة...
ماذا؟ في هذا المنزل توجد قوانين يجب أن تفهميها وقواعد يجب أن تطبقيها مع كلام لم يستوعبه ذهنها. و انصرفت غاضبة..
استفاق زوجها قائلا:عائلتنا كبيرة ياعزيزتي ويجب أن تساعدي أمي في أعمال المنزل ..لابأس هي مثل والدتيوأخواتك أخواتي
عاشت في ذاك المنزل وهي تحاول ارضاء الجميع ونسيت أن ترضي شخصا واحدا هو نفسها!
وختمت قصتها قائلة:
بقدرِ الأحاديثِ الـتي أتبادلها معهم
بقدر ما أكتَشِفُ رَائِحة الكَذِب المستوطنة دواخلهم
أن تتعمّق في مكامن كلّ ذات يعني أن تتحمّل العواقب.
تحياتي
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