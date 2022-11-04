بيت العائلة! مشاركتي في مسابقة احكي حكاية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,183
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى

كانت فتاة هادئة بريئة بسيطة توهمت أنها ستعيش حياة هادئة نقية في بيت العائلة! وكما يقال:المرسول يبين من عنوانو.. انهضي أيتها العروس... لتحضري لنا الافطار.. انهضي يانشيطة لقد تأخر الوقت 🏋
مهلا.. ياحماتي لاأزال متعبة من عرس البارحة.. 💔💔
دعيني أنام قليلا حتى التاسعة...
ماذا؟ في هذا المنزل توجد قوانين يجب أن تفهميها وقواعد يجب أن تطبقيها مع كلام لم يستوعبه ذهنها. و انصرفت غاضبة.. 😐
استفاق زوجها قائلا:عائلتنا كبيرة ياعزيزتي ويجب أن تساعدي أمي في أعمال المنزل ..لابأس هي مثل والدتي😅وأخواتك أخواتي
عاشت في ذاك المنزل وهي تحاول ارضاء الجميع ونسيت أن ترضي شخصا واحدا هو نفسها!
وختمت قصتها قائلة:
بقدرِ الأحاديثِ الـتي أتبادلها معهم
بقدر ما أكتَشِفُ رَائِحة الكَذِب المستوطنة دواخلهم
أن تتعمّق في مكامن كلّ ذات يعني أن تتحمّل العواقب.

تحياتي
 
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