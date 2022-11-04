من تكون زفيرة!







زفيرة! كثيرا ماتصادفت مع هذا الاسم الذي أثار اهتمامي...

زفيرة اسم جزائري قديم لأميرة جزائرية فمن تكون ياترى؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهزفيرة! كثيرا ماتصادفت مع هذا الاسم الذي أثار اهتمامي...زفيرة اسم جزائري قديم لأميرة جزائرية فمن تكون ياترى؟

هي زوجة سلطان الجزائر العاصمة سليم التومي الذي قتله الأخوان عروج وخيرالدين بربروس.

انها أول من ابتكرت اللباس التقليدي الجزائري البدرون وسروال الشلقى العاصمي الجزائري. كان يلبس قبل دخول الأتراك للجزائر وكانت أول من صممه ولبسه وبعد دخول الأتراك للجزائر اعجب «بربروس» بالأميرة زفيرة واراد الزواج بها رغما عنها بعد مقتل زوجها الا انها فضلت الانتحار بقصر عزيزة بالعاصمة وعدم الزواج به.

وقد صُنف البدرون الجزائري كتراث عالمي في منظمة اليونسكو

كانت آخر أميرات الجزائر قبل حكم العثمانيين.



