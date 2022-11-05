البطاقة الشخصية

سعد606
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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,802
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
الاسم : إنسان – ابن آدم
الجنسية : من التراب أتيت واليه اذهب
العنوان : كوكب الأرض
بيانات الرحلة:
محطة المغادرة : الحياة الدنيا
محطة الوصول : الدار الآخرة
موعد الإقـــلاع : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت )
موعد الحضــور: ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد )
المتاع المسموح بها :
الجنسية : من التراب أتيت واليه اذهب
العنوان : كوكب الأرض
بيانات الرحلة:
محطة المغادرة : الحياة الدنيا
محطة الوصول : الدار الآخرة
موعد الإقـــلاع : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت )
موعد الحضــور: ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد )
المتاع المسموح بها :
- متران قماش ابيض
- العمل الصالح
- علم ينتفع به
- ولد صالح يدعو له
- ملاحظة : لا يسمح بما عدا ذلك
- ملاحظة هامة إلى جميع المسافرين :
- الانتباه إلى ان لا يوجد في الآخرة مأوي سوى الجنة والنار ، وعلى كل مسافر أن يختار بينهما قبل السفر للمزيد من المعلومات وتأكيد سلامة الحجز والوصول بأمن :
- يرجى الاتصال الدائم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
- علما بان الاتصال مجانا و الوزن الزائد المسموح من الأعمال
- ومن أراد الاستمتاع بالرحلة أكثر ... فليكثر من ذكر الله تعالى والاستغفار و الصلاة وا السلام على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم .
- وختاما نتمنى للجميع رحلة ممتعة محفوفة باللطف والسلامة للوصول إلى جنة الفردوس
- المسئول عن الرحلة : كل مسلم يحمل هم الدعوة الى دين الله تعالى
- لا اله إلا الله محمد رسول الله
- اللهم بلغنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مشقة سفر ، وجعلنا اللهم من ورثة الجنة ومتعنا اللهم بالنظر الى وجهك الكريم وارحم اللهم من عمل بما وأعان على نشرها أمين
- وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على اشرف المرسلين
- على حضرة المسافرين الكرام إتباع التعليمات الواردة في كتاب الله تعالي وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهمها :
- طاعة الله وحبه وخشيته
- طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وإتباع سنته
- التذكر الدائم للموت
- بـــر الوالديـــــــــن