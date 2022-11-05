البطاقة الشخصية

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سعد606

سعد606

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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,802
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
الاسم : إنسانابن آدم
الجنسية : من التراب أتيت واليه اذهب
العنوان : كوكب الأرض
بيانات الرحلة:
محطة المغادرة : الحياة الدنيا
محطة الوصول : الدار الآخرة
موعد الإقـــلاع : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت )
موعد الحضــور: ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد )
المتاع المسموح بها :
  • متران قماش ابيض
  • العمل الصالح
  • علم ينتفع به
  • ولد صالح يدعو له
  • ملاحظة : لا يسمح بما عدا ذلك
  • ملاحظة هامة إلى جميع المسافرين :
  • الانتباه إلى ان لا يوجد في الآخرة مأوي سوى الجنة والنار ، وعلى كل مسافر أن يختار بينهما قبل السفر للمزيد من المعلومات وتأكيد سلامة الحجز والوصول بأمن :
  • يرجى الاتصال الدائم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
  • علما بان الاتصال مجانا و الوزن الزائد المسموح من الأعمال
  • ومن أراد الاستمتاع بالرحلة أكثر ... فليكثر من ذكر الله تعالى والاستغفار و الصلاة وا السلام على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم .
  • وختاما نتمنى للجميع رحلة ممتعة محفوفة باللطف والسلامة للوصول إلى جنة الفردوس
  • المسئول عن الرحلة : كل مسلم يحمل هم الدعوة الى دين الله تعالى
  • لا اله إلا الله محمد رسول الله
  • اللهم بلغنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مشقة سفر ، وجعلنا اللهم من ورثة الجنة ومتعنا اللهم بالنظر الى وجهك الكريم وارحم اللهم من عمل بما وأعان على نشرها أمين
  • وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على اشرف المرسلين
شروط الوصول بأمان في هذه الرحلة ( تعليمات الأمان )
  • على حضرة المسافرين الكرام إتباع التعليمات الواردة في كتاب الله تعالي وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهمها :
  • طاعة الله وحبه وخشيته
  • طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وإتباع سنته
  • التذكر الدائم للموت
  • بـــر الوالديـــــــــن
حل المأكل والمشرب... وغيرها ذلك من الشروط الواردة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
 
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