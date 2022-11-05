زراعة و إكثار الجهنمية بالترقيد الأرضي

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,023
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
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صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..



مؤخرا قمت بشراء نبتة الجهنمية
فاصبحت أهتم برعايته و كلما استفدت من شيئ سأشارككم به فكونوا بالقرب

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تعد نبتت الجهنمية او المجنونة من أكثر النباتات شعبية في العالم ، لها قنابات زَهَرية فاتنة عديدة الألوان ما بين الأبيض والأحمر والزهري والأرجواني تظهر غالب ايام السنة
تتسم أنها دائمة الخضرة في المناخات الاستوائية، ولكن في مناطق مثل البحر الأبيض المتوسط، تتساقط أوراقها في معظم الحالات خلال فصل الشتاء. الجهنمية نبات مرن ويمكن أن ينمو بسهولة في أصيص على شرفتنا. إذا اتبعنا بعض الخطوات الأساسية، فمن المحتمل أن يظل على قيد الحياة لعدة سنوات (على الأقل عشر سنوات)، ويتفتح ويملئ شرفتنا بألوان زاهية.



ويمكن إكثار العديد من أصناف الجهنمية بوساطة العُقل الساقية الخشبية التي يجب أن تترك في مكان لا يتعرض لضوء الشمس المباشر.

اسم الفصيلة : الجهنمية
الموطن: البحر المتوسط , شبه الاستوائية
الرطوبة: رطبة جداً , شبه رطبة , شبه قاحلة
الإكثار: بالتعقيل

من ألوان ازهارها: أبيض , أحمر , أرجواني , برتقالي , بنفسجي , قرمزي , وردي
الحجم: من 2 الى 4 سم

كما يمكن زرع النبتة واحدة بأكثر من اللون للزهور بطرق مختلفة

و لمن اراد تكثير النبتة عن طريق الترقيد الارضي فقط شاهدوا الفيديو





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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,023
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى


صحيح ان ازهارها ليست لها رائحة لكـن جميلة كمنظر خاصة أنها من النباتات المتسلقة

نبتتي الجميلة تم اقتنائها
يوم 28 ـ 10 ـ 2022

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ان شاء الله اوفق في رعايتها
 
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