ماذا فعلوا بهؤلاء الأطفال!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



منذ سنوات عديدة ونحن نعيش ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر وقد تطرقنا عدة مرات لهذا الموضوع. لكن مايثير تساؤلي مرارا وتكرارا؟

ماذنب الطفل الذي يختطف من أجل السحر بأعضاءه والتنكيل بجثته!