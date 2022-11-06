ماذا فعلوا بهؤلاء الأطفال!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ سنوات عديدة ونحن نعيش ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر وقد تطرقنا عدة مرات لهذا الموضوع. لكن مايثير تساؤلي مرارا وتكرارا؟
ماذنب الطفل الذي يختطف من أجل السحر بأعضاءه والتنكيل بجثته!
ماذنب الطفل الزهري الذي يعتقد السحرة والمشعوذين انه طفل مبارك يمتلك قدرات خارقة للتواصل مع عالم الجن!
كيف يعمل هؤلاء؟ هل هم جماعات سرية؟ هل هناك من يدعمهم؟ لماذا لم يتم ردعهم حتى الآن!
كيف نحمي أطفالنا ونوعيهم لكي لايخدعون من طرف هؤلاء المجرمين!
آلاف الأطفال يتم اختطافهم ولم يجد ذويهم لهم أثرا حتى الآن.. ربما جعلوا منهم سحرة وربما صنعوا بهم السحر.
كنت أعتقد أن فلم الرعب الذي شاهدناه ونحن صغارا كان خياليا لكن اتضح أن هناك ألف ضحية مثل الطفل رضا!
موضوع للنقاش
منذ سنوات عديدة ونحن نعيش ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر وقد تطرقنا عدة مرات لهذا الموضوع. لكن مايثير تساؤلي مرارا وتكرارا؟
ماذنب الطفل الذي يختطف من أجل السحر بأعضاءه والتنكيل بجثته!
ماذنب الطفل الزهري الذي يعتقد السحرة والمشعوذين انه طفل مبارك يمتلك قدرات خارقة للتواصل مع عالم الجن!
كيف يعمل هؤلاء؟ هل هم جماعات سرية؟ هل هناك من يدعمهم؟ لماذا لم يتم ردعهم حتى الآن!
كيف نحمي أطفالنا ونوعيهم لكي لايخدعون من طرف هؤلاء المجرمين!
آلاف الأطفال يتم اختطافهم ولم يجد ذويهم لهم أثرا حتى الآن.. ربما جعلوا منهم سحرة وربما صنعوا بهم السحر.
كنت أعتقد أن فلم الرعب الذي شاهدناه ونحن صغارا كان خياليا لكن اتضح أن هناك ألف ضحية مثل الطفل رضا!
موضوع للنقاش