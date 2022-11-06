أساتذة مهمين لسنتكم الدراسية bac 2023

السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه



صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..



أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم



أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..



نقدم لكم اخواني الطلبة







خاص بطلبة البـكالوريا 2023



بعض الاساتذة يفيدوكم إن شاء الله في الباك(آداب وفلسفة)







الاستاذ حيقون أسامة اللغة العربية



الأستاذ أمين قرازم في الاجتماعيات



الأستاذ بورنان في الاجتماعيات



الأستاذ صلاح الدين جيلح في الاجتماعيات



الاستاذ عبدوش في الاجتماعيات



الأستاذ بكيري أنس في الرياضيات



الاستاذ يونسي في الرياضيات



الأستاذ نور الدين في الرياضيات



الأستاذ منصوري في الفرنسية والانجليزية



الاستاذ ناصري في الانجليزية



الاستاذة سالي في الفرنسية



الأستاذ منير في الفرنسية



الأستاذة بوسعادي في الشريعة الاسلامية



الاستاذ سعدون شعيب في الشريعة الإسلامية



الأستاذ خليل سعيداني في الفلسفة



الاستاذ حمداش عبد الحق في الفلسفة



الأستاذ عادل مقرود في الفلسفة



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اي استفسار تفضلو مرحبا بالجميع..⁦bac 2023



















