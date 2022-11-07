همسات وصور "متجدد"

السلام عليكم



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صور ومشاعر وهمسات يتلوها القلب وتتنفسها الروح



كلمات من الأعماق



حروف تنشرها القلب كتناثر حبات لؤلؤ





نورتو الصفحات ​