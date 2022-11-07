همسات وصور "متجدد"

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
334
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم

أحببت أن اطرح هاذا الموضوع ان شاء الله ينال اعجابكم
وممكن مشاركة الأعضاء ايضا

صور ومشاعر وهمسات يتلوها القلب وتتنفسها الروح

كلمات من الأعماق

حروف تنشرها القلب كتناثر حبات لؤلؤ


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