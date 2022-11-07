بناء علاقات ومتابعة صُناع المحتوى الاخرين

وهذه العادة أو النصيحة، لا تنطبق عليك فقط ككاتب و صانع المحتوى . فأي مجال تُريد إتقانه والتميز والنجاح فيه، تأكد من وجودك في بيئة مناسبة، وتُحيط نفسك طوال الوقت، بأشخاص في نفس مجالك ولهم نفس إهتماماتك. فهذا من شأنه وضعك طوال الوقت، في حالة عصف ذهني مستمر. وستتجلى الأفكار التي يُمكنك تحويلها وصياغتها لمحتوى إبداعي ومميز .

وكما يُقال” العلاقات فرص” فيُعرف منشئو المحتوى الناجحين، أن نجاحهم لا يرجع فقط إلى شغفهم. ولكن أيضًا إلى أولئك الذين علموهم وألهمهم، ودفعهم إلى التفكير بطرق مختلفة. فبناء العلاقات هي إحدى الطرق، التي ينمو بها صانع المحتوى ليُصبح ناجح. فكل صُناع المحتوى الذين تفهموا وتقبلوا فكرة، أن هناك المُزيد للتعلم، هم بالفعل منفتحون على طرق جديدة للتفكير والإبداع. العلاقات تُجبرك على الاستماع إلى أفكار الآخرين، وأخذها بعين الاعتبار إلى جانب أفكارك