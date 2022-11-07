السكن المستقل جدل لن ينتهي🤷

السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام...بسم الله نبدا الحكاية ..الزواج هو عبارة عن اتحاد كيان المراة والرجل دينيا وفكريا وعاطفيا لانجاحه وانجاح تكوين اسرة سوية بادنى كم من المشاكل والضغوطات للزوجين والاولاد معا...وهذا لن ولم يتم على مر العصور والزمن وفي اي دولة كانت....والقلة القليلة لي تقول عشت مع دار العيلة ورانا لباس كيما يقول المثل ( اذا تفاهمو زوج الدرك او طايح على واحد) يعني واحد فيهم راه مضغوط ومتحمل....طلب البنات او الزوجة للسكن المستقل ليس فيه نقاش من حق اي امراة تستقل مع زوجها واطفالها بدون ان تكون مضغوطة من شيخها عجوزتها سلافها سلافاتها او حتى زوجات سلافها...عن نفسي الحمد لله عندي السكن ولكني لست مستقلة...لست مستقلي في بيتي...ام زوجي فالطابق الاول وانا الثاني...ياسر نطلع ونهبط ومن الملل والتعب وراني بصغير رضيع مسكين منحبش نبقى ندخلو ونخرجو البرد ويمرض وانتم اعلم بالاطفال فالحالة هذي...مع الاسف كاين ظروف محتمة علينا نبقاو معاهم ال. اجل غير مسمى هههه مزالنا نعمرو فالكوزينة بلعقل ومزال زوجي مش مستقل ماديا لانو يعين فاخوتو يبنيو كيما عاونوهوه هو.... نقول الحق والحق يقال فالاول ام زوجي كانت نعمة ومتخاينيش نخدم مع الحمل والتعب...بعد الولادة قلت خلاص مبقاش كسل... نروح نخدم تقلي لا خلي انا ندير هذي متحب ندير والو منبعد نبان انا الكسولة ولي متخدمش...تقريبا نخدم سيف عليها ...ولي مقلقني انو داري منيش متهلية فيها كون نهبط مكانش خدمة وغير خلي برك خلي وكون منهبطش ونبقى نغسل قش والا نسيق ولا حاجة تقلي طولتي مهبطتيش ....تعبني الطلوع والهبووط منيش مرتاحة حتى مع زوجي مناش ناكلو كيف كيف الضحكة بحدود ...اذا هبطتمنطلعش لليل واحيانا نسهر...نحشم لا نطلع ميعجبش الحال نطيب واش نحب لا نطيب واش يحبو مكيش تنوعي...نغيب لازم هي تغيب...كون تخرج وانا لا لازم منطلعش نرتاح في داري ونبقى نعس فالداخل والخارج واخوة زوجي الكل ذكور منقدرش نبقى معاهم وحدنا...تعبت أعطوني حل للعلم انو زوجي الحمدلللللله رانا تمام التمام مع بعض لكني مضغوطة بين زوج ديار..ومزال باه نستقل وحديوالشكر للجميع مسبقاً