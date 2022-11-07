قتلك ادخلي للدار ،،

الأخ الاصغر للبنات جندي صغير برتبة ( سارجون شاف )

الظل الملازم للأخت الضوء المسلط على حركاتها وتنطعاتها.

النائب عن الرئيس حين يغادر حمى البيت

ووزيره المؤتمن على رعاياه والحدود

المحقق كونان الصغير

( وين رايحة ،، علاش لابسة هاك ،، شكون هذي شكون هذاك ،،، متوقيش من التاقة ،، ادخلي للدار ،،، متوقفيش عند الاب ... ) وغيرها من الأوامر والالفاظ التي اشتقناها

مهمة موكلة اليه صغيرا بالفطرة يدعمها السماع والمشاهدات والروايات المشردة في الشوارع وتهكمات الاصدقاء فيشد حبالها بالمسؤولية و زيادة الفطنة.و التزيار يا بو ڨلب والا تكون أخته بطلة احدى روايات الشارع.





من أنت أيها الكائن الصغير لتتسلط على هذه الفتية التي تكبرك قامة وعقلا وسنا وليس لديك من زاد التجربة والخبرة ما ينصبك حاكما مطلقا لم يكن متوقعا من رضيع مڨمط بلا حيلة ولاقوة ولمّا تبلغ الحلم حتى. مالذي يبعث فيك جينات الأنفة والغيرة وماذا تعرف أنت عن الأنفة وحفظ العرض.



أم تستمد هذه السلطة من الأعلى منك سلطة فيغضون البصر عن بعض مبالغاتك ومشاحناتك وتجاوزاتك حين تكون الدوافع محقة في الذود عن الحمى وتقليم ألسنة الناس الممتدة و تهكم الأصحاب عند ذكر مواضيع البنات والفتنة.



هل لا تزال هذه الفطرة قائمة للان أم ضاعت وسط التشبه والاختلاط وقمع الغيرة بدعوى الحريات ؟